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У Зеленского отреагировали на заявления о тревожной ситуации в энергетике

За последние 2 месяца запасы угля на украинских складах выросли в 3 раза

сегодня, 07:50
Автор:

Кравцев Сергей
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На Банковой считают, что все разговоры о сложной ситуации в энергетическом секторе Украины не более, чем слухи и на сегодняшний день правительство полностью контролирует ситуацию. Поэтому нет никаких оснований даже допускать, что в Украине может быть сорван отопительный сезон или в некоторых регионах страны начнутся веерные отключения электроэнергии. Как передает издание "Комментарии", об этом по итогам заседания СНБО заявил замглавы ОП Ростислав Шурма, пишет "Экономическая правда".

У Зеленского отреагировали на заявления о тревожной ситуации в энергетике

Электроэнергия. Фото: из открытых источников

Замглавы ОП отметил, за последние 2 месяца запасы угля на украинских складах выросли в 3 раза. Так, по состоянию на сегодня на складах тепловых электростанций и тепловых электроцентралей уже более 800 тысяч тонн угля. К этому числу вскоре приплюсуется еще 280 тысяч тонн. Это то количество, которое сегодня есть в портах и скоро будет доставлено на склады.

По словам Ростислава Шурмы, нет оснований переживать и относительно запасов газа в Украине. В газохранилищах Украины есть 12 млрд кубов. Если сравнить с предыдущими годами, то примерно такие же запасы были на складах последние 10 лет. В Офисе президента подчеркивают, тех запасов газа, что есть на сегодняшний день, точно хватит для того, чтобы без каких-либо трудностей пройти отопительный сезон.

Шурмы также добавил, что все опасения о том, что по всей стране начнутся отключения электроэнергии, для того, чтобы без проблем пройти отопительный сезон и уменьшит нагрузку, оказались напрасны. В планах правительства на ближайший год нет решений об отключениях, потому как в Украине нет дефицита электроэнергии. 

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Источник: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/01/24/681734/
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