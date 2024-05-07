У Зеленского отреагировали на "инаугурацию" Путина

В Украине не считают, что Владимир Путин сегодня стал президентом. Он сегодня лишь утвердился, как диктатор и в Москве прошел процесс классической российской коронации, а не инаугурации. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в соцсети сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: Офис президента

На Банковой уточнили, что Путин не президент, а классический малообразованный диктатор РФ и сегодня состоялась не инаугурация, а классическая российская коронация очередного "лагерного пахана".

"Не свободная страна. Но полноценная диктатура с выраженными комплексами ненависти, зависти, желания чужой крови", — написал Михаил Подоляк.

Также советник уточнил, что Владимир Путин не готов соответствовать современности, а желает увеличивать агрессию, экспансию и масштабировать войны в разных форматах.

"Неужели это еще не очевидно? И неужели все еще есть желание наслаждаться зрелищем коронации очередного кровавого российского тирана?", — добавил советник руководителя Офиса президента.

Ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что не имеет оснований для признания Владимира Путина как демократически избранного и легитимного президента Российской Федерации.

"Таким образом российские власти пытаются создать для всего мира и своих граждан иллюзию законности почти пожизненного пребывания у власти человека, который превратил РФ в государство-агрессора, а правящий режим – в диктатуру", — говорится в официальном заявлении.

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