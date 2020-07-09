У Зеленского объяснили, что президент делает на государственной даче

После продажи дома в селе Иванковичи Киевской области Владимир Зеленский некоторое время будет жить на государственной даче. Об этом сообщили в Офисе президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Национальное агенство по борьбе с коррупцией, что продал в июле этого года частный дом в селе Иванковичи Киевской области. Кроме того, президент продал земельный участок, который находится рядом с объектом. Поэтому президент Украины временно вместе с семьей будет жить в государственной резиденции на территории "Конча-Заспы", - говорится в сообщении.





Как ранее сообщали "Комментарии", Владимир Зеленский пользуется государственной дачей на территории "Конча-Заспы", а именно в доме №29, более известном в народе, как "дача Ющенко". Шестого июля съемочная группа программы "Схемы" зафиксировала, как кортеж президента заехал на территорию государственных дач, а покинул ее уже на следующее утро. То же самое было и седьмого июля. На второй день здесь же ночевала и Елена Зеленская, жена президента.

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