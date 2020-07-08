Владимир Зеленский задекларировал новое состояние

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Владимир Лавский
Владимир Зеленский внес изменения в ведомости об имущественном состоянии. Об этом сообщает официальный сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Согласно документа, 2 июля имущество Зеленского В.А. приобрела Валентина Кисель. Общая сумма сделки оценивается в 14 миллионов 470 тысяч гривен.
К примеру, миллион и 300 тысяч гривен гарант получил от продажи земельного участка, остальную сумму - от продажи недвижимого имущества.
Напомним, во вторник, 7 июля, президент Украины обратился в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) с заявлением о том, что нарушил закон, когда в 2019 году не задекларировал изменения своего состояния.
В то же время НАПК вручило Зеленскому два протокола об административном нарушении в связи с данной ситуацией.
Ранее "Комментарии" писали, что президент Венгрии Янош Адер в письме Владимиру Зеленскому призвал Украину решить проблему загрязнения Тисы, поскольку воды несут карпатский мусор прямиком в Венгрию. Сообщается, что такое же письмо получил и румынский президент, только в письме речь идет о мусоре в реке Сомеш.
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