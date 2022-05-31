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У Зеленского назвали причину, почему отключили от эфира «каналы Порошенко»

По мнению советника главы ОП, это произошло, потому что на повестке дня - вопрос единой информационной политики страны во время войны

сегодня, 17:47
Автор:

Кравцев Сергей
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Три телеканала "5 канал", "Прямой" и "Эспрессо", которые неформально входят в медиагруппу, которая близка к пятому президенту Петру Порошенко, пришлось отключили из цифрового эфира якобы из-за "нарциссизма" лидера "Европейской Солидарности", а также из-за "разрушительных информационных технологий". Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "LB Live" заявил советник главы ОП Михаил Подоляк. 

У Зеленского назвали причину, почему отключили от эфира «каналы Порошенко»

Отключение каналов. Фото: из открытых источников

О том, что три вышеупомянутые телеканалы прекратили эфирное вещание стало известно от работников СМИ. Власть сама никак не объяснила свою позицию, Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) принял самолично решение отключить каналы от вещания.

Теперь же Михаил Подоляк говорит, что во время войны должна быть единая информационная политика. Этому должно приделаться большое внимание.

Советник главы ОП согласился с тем, что каналы, которые ассоциируются с Петро Порошенко частично транслировали общенациональный телемарафон, который и сегодня транслируют самые рейтинговые СМИ Украины, но вот вторая часть трансляции этих каналов была уделена тому, чтобы рассказывать именно о Порошенко. Именно из-за "нарциссизма" каналы и решили отключить от эфира.

Видимо, из-за того, что во время войны на "5 канале", "Прямом", "Эспрессо", помимо освещения тем войны уделялось немалое внимание персоне Порошенко каналы и решили отключить.

На уточнение журналиста о том, что и сейчас, пользуясь эфиром общенационального телемарафона, паразитируют много нарциссов, Подоляк ответил, что это так, но ущерб от негласного владельца "5 канала", "Прямого" и "Эспрессо" намного больше. 

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Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4000&v=AhgKzvQxpeg&feature=emb_title
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