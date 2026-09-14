У Зеленского нашли неожиданную замену Кравченко: кто может стать следующим Генпрокурором

Народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев может стать следующим генеральным прокурором Украины. Его кандидатуру рассматривают на этот пост после заявления Руслана Кравченко об отставке. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в политических кругах.

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Гетманцев был избран в Верховную Раду IX созыва по списку партии "Слуга народа" под №20. В настоящее время он возглавляет парламентский Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике. Как отмечает движение "Честно", в 2017 году политик также принимал участие в конкурсе на должность судьи Верховного Суда. Кроме того, он профессор кафедры финансового права юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченко.

Информация о возможном предназначении появилась на фоне громких событий вокруг Офиса генпрокурора. 5 сентября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации, которую, по версии следствия, возглавлял один из руководителей структурных подразделений ОГП. Фигурантам инкриминируют систематическое получение взяток от мошеннических колл-центров и легализацию незаконно полученного имущества.

Уже 7 сентября Кравченко подал заявление об отставке. 14 сентября президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно поддержать ее. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что парламент планирует рассмотреть вопрос во вторник.

В тот же день Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Кроме того, УП со ссылкой на источники сообщило о выезде генпрокурора за границу в ночь на 14 сентября. Сам Кравченко подтвердил, что находится за пределами Украины, объяснив это служебной командировкой.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Северная Корея может значительно расширить свое военное участие на стороне России в войне против Украины. Несмотря на большие потери первого контингента, Пхеньян не демонстрирует намерений сворачивать сотрудничество с Москвой и способен направить новых военнослужащих. Об этом говорится в аналитическом материале BBC.