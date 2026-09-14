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У Зеленського знайшли несподівану заміну Кравченку: хто може стати наступним Генпрокурором

Кандидатуру голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева розглядають на посаду генерального прокурора після заяви Руслана Кравченка про відставку

14 вересня 2026, 10:40
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Клименко Елена

Народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев може стати наступним генеральним прокурором України. Його кандидатуру розглядають на цю посаду після заяви Руслана Кравченка про відставку. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у політичних колах.

У Зеленського знайшли несподівану заміну Кравченку: хто може стати наступним Генпрокурором

Фото: з відкритих джерел

Гетманцев був обраний до Верховної Ради IX скликання за списком партії "Слуга народу" під №20. Нині він очолює парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. Як зазначає рух "Чесно", у 2017 році політик також брав участь у конкурсі на посаду судді Верховного Суду. Крім того, він є професором кафедри фінансового права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. 

Інформація про можливе призначення з’явилася на тлі гучних подій навколо Офісу генпрокурора. 5 вересня НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, яку, за версією слідства, очолював один із керівників структурних підрозділів ОГП. Фігурантам інкримінують систематичне отримання хабарів від шахрайських кол-центрів та легалізацію незаконно отриманого майна.

Уже 7 вересня Кравченко подав заяву про відставку. 14 вересня президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно її підтримати. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що парламент планує розглянути питання у вівторок.

Того ж дня Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Крім того, УП із посиланням на джерела повідомила про виїзд генпрокурора за кордон у ніч на 14 вересня. Сам Кравченко підтвердив, що перебуває за межами України, пояснивши це службовим відрядженням.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Північна Корея може значно розширити свою військову участь на боці Росії у війні проти України. Попри великі втрати першого контингенту, Пхеньян не демонструє намірів згортати співпрацю з Москвою та потенційно здатен направити нових військовослужбовців. Про це йдеться в аналітичному матеріалі BBC.



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