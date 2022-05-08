У Зеленского дали совет Лукашенко после его заявления о затянувшейся «спецоперации» в Украине

В Офисе президента Украины решили потроллить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который на днях высказал свое мнение, что военная "спецоперация" в Украине как-то сильно затянулась. На такую реплику Лукашенко советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что белорусскому диктатору не мешало бы посмотреть на карту, которой он так хвастался в первые недели войны. На карте должно же быть видно, все ли уже обезвредили места, с которых готовилось нападение. Как передает портал "Комментарии", об этом Михаил Подоляк рассказал во время интервью "Радио НВ".

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Михаил Подоляк отметил, что кому как не Лукашенко знать, с каких мест и кто там собирался нападать. Он же уже рассказывал, что у него есть карта. Вот и непонятно, почему "спецоперация" затянулась, если, по словам того же Лукашенко, места с которых готовилось нападение, были превентивно обезврежены.

"Когда такие люди что-то говорят, надо всегда оценивать в ретроспекции — и то, что он говорил три, пять дней назад", – отметил Подоляк.

Он добавил, что для таких людей, как Александр Лукашенко, разворот на 180 градусов считает вполне нормальным.

Советник главы Офиса президента также напомнил, что именно с территории Беларуси наносилось огромное количество ракетных ударов по территории Украины. И сегодня территория Беларуси служит для базирования российских оккупантов, которые продолжают быть по украинским городам и селем.

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