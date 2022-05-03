У врага большие потери – захватчики снимают с хранения и перебрасывают в Украину технику, – Генштаб ВСУ

Продолжая массированное наступление в Восточной операционной зоне россия несет существенные потери, теряя, как военную технику так и живую силу. Поэтому, чтобы доукомплектовать разбитые воинские части, врагу приходится снимать с хранения технику, которая есть в регионах. Так, по имеющейся информации, в городе Богучар Воронежской области, в период с 27 апреля по 2 мая было снято с хранения 17 танков и 60 БМП-1. Они уже доставлены на временно оккупированные территории Украины. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

ВСУ. Фото из открытых источников

В предыдущие сутки враг продолжил обстреливать Харьков и другие населенные пункты Харьковской области. В частности, вел прицельный обстрел позиций ВСУ на Изюмском направлении.

В Донецком направлении основные усилия врага продолжают сосредотачиваться на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Продолжал обстрелы подразделений наших войск вдоль линии соприкосновения.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены семь БПЛА "Орлан-10" и один БПЛА "Форпост".

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражены двенадцать атак врага, уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем, двадцать две единицы боевой бронированной техники и восемь единиц автомобильной техники противника.

Страдает враг и на других направлениях. Активно продолжает развиваться во временно занятых агрессором городах и селах движение сопротивления.



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