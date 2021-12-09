У Верещук знают, как мотивировать молодежь ОРДЛО и Крыма приезжать учиться в украинских вузах

Минреинтеграции выступило с инициативой перед Кабмином поднять стипендию до 6500 гривен всем студентам, которые проживают в ОРДЛО и Крыму, но, несмотря на оккупацию, приняли решение приехать получать образование в университеты, расположенные на подконтрольной Украине территории. Как передает портал "Комментарии", об этом глава министерства Ирина Верещук рассказала в эфире радио "Крым.Реалии".

Ирина Верещук. Фото: фейсбук Ирины Верещук

Ирина Верещук уверена, что ее инициатива о финансовой мотивации детей ОРДЛО и Крыма найдет одобрение, как в правительстве, так и в Офисе президента. Президент и глава правительства будут только – за. Министр считает, что молодые люди, которые изьявили желание иметь украинский диплом, несмотря на то, что дом, где они живут, оказался в оккупации, должны быть мотивированы. И повышение стипендии до 6,5 тысячи хоть немного, но поможет.

Министр рассказала о негативно тенденции по количеству абитуриентов в украинских вузах, которые есть проживают в Крыму, Донецке, Лугансе. Если говорить по Крыму, то на 60 человек меньше абитуриентов, чем в прошлом году. Ирина Верещук добавила, что это не повод, чтобы паниковать, потому что тенденция не слишком негативная, но все же это повод пересмотреть мотивация для молодых людей – приезжать получать образование именно в украинские вузы.

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