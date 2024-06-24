logo

BTC/USD

60850.84

ETH/USD

3359.08

LTC/USD

70.64

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события У Украины заканчиваются деньги: какой ультиматум выставили кредиторы
commentss НОВОСТИ Все новости

У Украины заканчиваются деньги: какой ультиматум выставили кредиторы

Угроза дефолта снова приблизилась к Украине

24 июня 2024, 16:42 comments13862
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Кредиторы теперь не особо хотят слышать о проблемах Украины, связанных с войной. Держатели облигаций не получали никаких выплат от Украины с 2022 года. С началом полномасштабного российского вторжения они согласились на двухлетний мораторий. Но сейчас время истекает, поскольку 1 августа истекает срок выплат по пакету облигаций на сумму 20 миллиардов долларов США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Berliner Zeitung.

У Украины заканчиваются деньги: какой ультиматум выставили кредиторы

Долг Украины. Фото: из открытых источников

Отмечается, что на прошлой неделе переговоры между украинским правительством и международными инвесторами, на которых Киев просил о продлении срока погашения долга и частичном списании долга, снова сорвались. Украина просит владельцев своих облигаций, среди которых крупный американский инвестор Blackrock, французский фонд Amundi и британский международный инвестор Amia Capital, смириться с большими потерями, иначе ей придется существенно ограничить свои расходы на армию и восстановление страны.

Однако, по словам журналистов, для инвесторов эти требования являются слишком высокими. В своем заявлении группа кредиторов во главе с Blackrock and Co объявила, что пытается достичь соглашения. Однако предложенная украинским правительством скидка в размере 60% значительно превышает ожидания финансового рынка. Приемлемым было бы лишь сокращение долга примерно на 20%. Предложенное Киевом сокращение несет в себе риск "значительного ущерба" для доверия будущих инвесторов к Украине. 

Соглашение с частными кредиторами также необходимо, поскольку Украина зависит от дальнейших займов от МВФ, который согласился с украинским правительством, что соотношение государственного долга к ВВП должно снизиться до 60% к 2033 году. В прошлом году этот показатель составлял 82,87%, а к концу 2024 года, по оценкам, превысит 94%.

Читайте также на портале "Комментарии" — США и ЕС рассорились из-за многомиллиардного кредита для Украины: подробности.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Олександр

сегодня, 06:06

Менше треба красти,і зарплати собі піднемати


Новости

Все новости