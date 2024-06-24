У Украины заканчиваются деньги: какой ультиматум выставили кредиторы

Кредиторы теперь не особо хотят слышать о проблемах Украины, связанных с войной. Держатели облигаций не получали никаких выплат от Украины с 2022 года. С началом полномасштабного российского вторжения они согласились на двухлетний мораторий. Но сейчас время истекает, поскольку 1 августа истекает срок выплат по пакету облигаций на сумму 20 миллиардов долларов США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Berliner Zeitung.

Долг Украины. Фото: из открытых источников

Отмечается, что на прошлой неделе переговоры между украинским правительством и международными инвесторами, на которых Киев просил о продлении срока погашения долга и частичном списании долга, снова сорвались. Украина просит владельцев своих облигаций, среди которых крупный американский инвестор Blackrock, французский фонд Amundi и британский международный инвестор Amia Capital, смириться с большими потерями, иначе ей придется существенно ограничить свои расходы на армию и восстановление страны.

Однако, по словам журналистов, для инвесторов эти требования являются слишком высокими. В своем заявлении группа кредиторов во главе с Blackrock and Co объявила, что пытается достичь соглашения. Однако предложенная украинским правительством скидка в размере 60% значительно превышает ожидания финансового рынка. Приемлемым было бы лишь сокращение долга примерно на 20%. Предложенное Киевом сокращение несет в себе риск "значительного ущерба" для доверия будущих инвесторов к Украине.

Соглашение с частными кредиторами также необходимо, поскольку Украина зависит от дальнейших займов от МВФ, который согласился с украинским правительством, что соотношение государственного долга к ВВП должно снизиться до 60% к 2033 году. В прошлом году этот показатель составлял 82,87%, а к концу 2024 года, по оценкам, превысит 94%.

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