США и ЕС рассорились из-за многомиллиардного кредита для Украины: подробности

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Кравцев Сергей
Между правительствами США и европейских стран возникло серьезное разногласие относительно плана предоставления огромного кредита Украине на 50 миллиардов долларов. Это привело к тому, что переговоры не состоятся после саммита G7 на этой неделе и вплотную приближаются к выборам в США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".
Доллары. Фото из открытых источников
Авторы материала отмечают, в то время как лидеры семи ведущих экономик мира соберутся в Италии, американские надежды на то, что эта встреча станет демонстрацией поддержки Украины со стороны Запада, похоже, провалились из-за роста раздражения Европы.
Отмечается, шесть высокопоставленных дипломаты и чиновники заявили, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, скажут президенту Джо Байдену, что они отвергают американское предложение, чтобы Европа выступила гарантом кредита.
К тому же нет уверенности, что Дональд Трамп в случае победы на выборах в ноябре поддержит эту инициативу. По словам трех чиновников, заключение окончательного соглашения будет отложено как минимум до осени. Хотя ожидается, что лидеры G7 в Апулии поддержат общую идею предоставления кредита Украине, они вряд ли согласятся с любыми деталями.
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