США и ЕС рассорились из-за многомиллиардного кредита для Украины: подробности

Между правительствами США и европейских стран возникло серьезное разногласие относительно плана предоставления огромного кредита Украине на 50 миллиардов долларов. Это привело к тому, что переговоры не состоятся после саммита G7 на этой неделе и вплотную приближаются к выборам в США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

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Авторы материала отмечают, в то время как лидеры семи ведущих экономик мира соберутся в Италии, американские надежды на то, что эта встреча станет демонстрацией поддержки Украины со стороны Запада, похоже, провалились из-за роста раздражения Европы.

"Вашингтон предлагает: "Мы [США] берем кредит, Европа берет на себя весь риск, вы [Европа] платите проценты, а мы [США] используем эти деньги для американо-украинского фонда. Мы можем быть глупыми, но не настолько", – сказал один высокопоставленный европейский дипломат.

Отмечается, шесть высокопоставленных дипломаты и чиновники заявили, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, скажут президенту Джо Байдену, что они отвергают американское предложение, чтобы Европа выступила гарантом кредита.

"Европейские правительства ощутимо раздражены планом США, который, по их мнению, будет означать, что они окажутся на крючке выплаты кредита, если что-то пойдет не так, тогда как американские компании потенциально могли бы получить наибольшую выгоду от контрактов на реконструкцию Украины", – говорится в статье.

К тому же нет уверенности, что Дональд Трамп в случае победы на выборах в ноябре поддержит эту инициативу. По словам трех чиновников, заключение окончательного соглашения будет отложено как минимум до осени. Хотя ожидается, что лидеры G7 в Апулии поддержат общую идею предоставления кредита Украине, они вряд ли согласятся с любыми деталями.

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