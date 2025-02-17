У Украины уже была одна страница Будапештского меморандума: что не так с соглашением США

Украина может вести переговоры по разработке наших месторождений редкоземельных металлов, других полезных ископаемых, ставить требования к компаниям, технологиям произведения, полному циклу переработки, привлечению (в определенных процентах) украинских инженеров и обслуживающего технического персонала и т.д. Но, если это соглашение о гарантиях безопасности "ископаемого в обмен на оборону", то оно должно быть не меньше, чем на 250 страницах, плюс приложения. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказала политический эксперт Светлана Кушнир.

Полезные ископаемые в Украине

"У Украины уже была одна страница текста Будапештского меморандума. Что из этого получилось – увидел весь мир, а мы за каждую букву и даже пробелы между словами платим тысячами жизней украинских граждан. Поэтому поспешность представителя США понятна – ловить рыбу лучше, когда идет мутная вода и со всех сторон ее загоняют в сети. С другой стороны, Украина все время демонстрирует верность ценностям западной культуры, международным договорам, конвенциям, поэтому не стоит отступать в вопросе подготовки стратегического соглашения от установившихся правил рассмотрения предложения и заключения контрактов", – отметила Светлана Кушнир.

Она добавляет, что мы уже поняли, что в случае дальнейшего противостояния, мы будем опираться на свои ресурсы.

Также издание "Комментарии" сообщало – если США после первого отказа президента США Владимира Зеленского вернутся к теме соглашения по украинским полезным ископаемым, то у президента Дональда Трампа есть реальный интерес к сотрудничеству. В противном случае это был просто несерьезный эпизод в стиле "не прокатило". Об этом пишет 17 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на инвестиционного банкира Сергея Фурса.

Эксперт отмечает, что драфт договоренности, которую министр финансов США Скотт Бессент привез Зеленскому по поводу украинских редкоземельных ископаемых, уже сбежал в публичную плоскость. Это позволяет говорить о "чудесах" американского предложения. Во-первых, по оценке Фурсы, Трамп хочет взыскать с Украины несуществующие долги. Во-вторых, этот документ ни к чему не обязывает Штаты не только в военном, но и экономическом отношении.



