У Украины будет еще больше оружия: какое важное решение принято в Швейцарии

Сенат Швейцарии отказался от строгого контроля за экспортом оружия. Это должно помочь оборонной промышленности страны, которая становится все более изолированной. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Bloomberg".

Швейцария. Фото: из открытых источников

Верхняя палата парламента Швейцарии поддержала восстановление полномочий правительства, разрешающего передачу оружия швейцарского производства в зоны конфликта.

Законопроект также освободит список из 25 стран, в основном членов НАТО, от необходимости запрашивать разрешение. Он все еще нуждается в одобрении в нижней палате.

Швейцарская оборонная промышленность оказалась под давлением с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Правила страны, основанные на ее нейтралитете, запрещают реэкспорт военных материалов с более чем 50% компонентов местного производства.

Это привело к тому, что несколько европейских стран исключили швейцарские фирмы из своих закупочных программ после того, как запросы на поставку оружия и боеприпасов в Украину были заблокированы.

Местные производители оружия столкнулись с падением экспорта на 30% по сравнению с историческим максимумом 2022 года. Ряд компаний начали переводить производство за границу, чтобы не упустить выгодные контракты, поскольку европейские страны перевооружаются перед лицом агрессии Москвы и требований США к региону тратить больше собственных денег на оборону.

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