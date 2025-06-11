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У Украины будет еще больше оружия: какое важное решение принято в Швейцарии

Швейцария смягчает правила экспорта оружия

сегодня, 14:12
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Кравцев Сергей

Сенат Швейцарии отказался от строгого контроля за экспортом оружия. Это должно помочь оборонной промышленности страны, которая становится все более изолированной. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Bloomberg".

У Украины будет еще больше оружия: какое важное решение принято в Швейцарии

Швейцария. Фото: из открытых источников

Верхняя палата парламента Швейцарии поддержала восстановление полномочий правительства, разрешающего передачу оружия швейцарского производства в зоны конфликта.

Законопроект также освободит список из 25 стран, в основном членов НАТО, от необходимости запрашивать разрешение. Он все еще нуждается в одобрении в нижней палате.                                         

Швейцарская оборонная промышленность оказалась под давлением с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Правила страны, основанные на ее нейтралитете, запрещают реэкспорт военных материалов с более чем 50% компонентов местного производства.

Это привело к тому, что несколько европейских стран исключили швейцарские фирмы из своих закупочных программ после того, как запросы на поставку оружия и боеприпасов в Украину были заблокированы.

Местные производители оружия столкнулись с падением экспорта на 30% по сравнению с историческим максимумом 2022 года. Ряд компаний начали переводить производство за границу, чтобы не упустить выгодные контракты, поскольку европейские страны перевооружаются перед лицом агрессии Москвы и требований США к региону тратить больше собственных денег на оборону.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-11/swiss-senate-eases-arms-export-rules-amid-industry-struggles
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