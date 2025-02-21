Участники из США и России тайно встретились в Швейцарии для неофициальных обсуждений войны в Украине в последние месяцы, в том числе на прошлой неделе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информацию трех источников, осведомленных по этому вопросу.

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Источники описали переговоры как побочный канал с некоторыми контактами, которые имели место в переходный период после победы президента Дональда Трампа на выборах 5 ноября.

" Хотя участники имеют дипломатический опыт и опыт службы безопасности, они не являются государственными должностными лицами, и пока не было понятно, были ли они направлены их правительствами, сообщили два источника. Источники отказались назвать участников ", – пишут журналисты.

По крайней мере, небольшое количество советников Трампа знают об этих встречах, сообщил один из источников, непосредственно осведомленный об этом деле.

Многие другие детали остаются неясными, в частности, повестка дня встреч, присутствовали ли украинцы и когда начались встречи.

Но ранее неразглашенные встречи подчеркивают закулисные усилия США и России по изучению путей прекращения войны в Украине, несмотря на почти замораживание официальных контактов во времена предшественника Трампа, бывшего президента Джо Байдена.

Трамп, занимавший должность всего месяц, резко изменил подход США к конфликту в Украине трехлетней давности, вступив в прямые контакты с диктатором России Владимиром Путиным и настаивая на скором соглашении, чтобы прекратить войну.

Во вторник чиновники США встретились с российскими чиновниками в Саудовской Аравии, включая министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Один из источников описал переговоры в Швейцарии как дискуссии второго направления – дипломатический язык для неофициального диалога, направленного на улучшение коммуникации и выдвижение идей, а не на разработку конкретных предложений.

Совет национальной безопасности Белого дома, украинское правительство и МИД России не ответили на запросы о комментариях.

"Два источника сообщили, что по крайней мере одна встреча состоялась в Женеве во время Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе, собрания международных политических лидеров и начальников служб безопасности в немецком городе. В прошлом году агентство Reuters сообщало об отдельных переговорах второго направления в 2023 году и начале 2024 года, когда Путин направил сигналы о том, что он готов рассмотреть вопрос о прекращении огня в Украине. Казалось, эти переговоры ничем не закончились", – говорится в статье.

Исторически так сложилось, что переговоры по второму направлению помогали построить диалог между глубоко мнительными контрагентами в надежде, что лучшая коммуникация может привести к дипломатическим прорывам.

В 2023 году NBC сообщал, что бывшие сотрудники национальной безопасности США проводили тайные переговоры с россиянами, которых считали близкими к Кремлю, и некоторые члены наконец встретились с Лавровым, министром иностранных дел.

Один из источников предположил, что переговоры второго направления утратили свою актуальность, поскольку в последние недели официальные лица США и России установили официальные каналы диалога.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что США могут пересмотреть санкции против России, если это будет полезно для достижения мира в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на министра финансов США Скотта Бессента.