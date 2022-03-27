У страны-агрессора не будет железнодорожного сообщения с Европой, - Укрзалізниця

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Козлова Альбіна
С понедельника, 28 марта, будет остановлено движение поездов между страной-агрессором и европейскими государствами, которое проходило через территорию Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".
Фото иллюстративное / Pixabay
Власти Финляндии приняли решение об отмене железнодорожного пассажирского и грузового сообщения с россией. 27 марта финский оператор совершает последние рейсы в Санкт-Петербург.
Однако "Укрзалізниця" написала письмо членам Организации сотрудничества железных дорог об том, что следует прекратить перевозки с россии и белоруси, исключить их представителей из международных организаций, лишить их права влиять на любые решения, прекратить взаимодействие с их перевозчиками. Инициатива УЗ нашла поклонников в Альянсе новых участников пассажирских перевозок в Брюсселе ALLRAIL. "Укрзалізниця" призывает также закрыть железнодорожное сообщение между Китаем и Польшей, проходящее через рф и беларусь.
Как сообщал портал, "Укрзализныця" заявила о национализации нескольких тысяч российских вагонов.
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