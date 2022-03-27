У страны-агрессора не будет железнодорожного сообщения с Европой, - Укрзалізниця

С понедельника, 28 марта, будет остановлено движение поездов между страной-агрессором и европейскими государствами, которое проходило через территорию Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".



Фото иллюстративное / Pixabay

Власти Финляндии приняли решение об отмене железнодорожного пассажирского и грузового сообщения с россией. 27 марта финский оператор совершает последние рейсы в Санкт-Петербург.

"Мы продолжали эксплуатировать поезда Allegro в соответствии с инструкциями властей, чтобы обеспечить доступ в Финляндию для финнов. В течение этих недель люди, желавшие уехать из россии, успели покинуть страну", — сказал старший вице-президент по обслуживанию пассажиров VR Топи Симола.

Однако "Укрзалізниця" написала письмо членам Организации сотрудничества железных дорог об том, что следует прекратить перевозки с россии и белоруси, исключить их представителей из международных организаций, лишить их права влиять на любые решения, прекратить взаимодействие с их перевозчиками. Инициатива УЗ нашла поклонников в Альянсе новых участников пассажирских перевозок в Брюсселе ALLRAIL. "Укрзалізниця" призывает также закрыть железнодорожное сообщение между Китаем и Польшей, проходящее через рф и беларусь.



"Уже с завтрашнего дня у россии не будет пассажирского железнодорожного сообщения со странами ЕС. Финляндия закрывает пассажирское сообщение для рф, а все движение оставалось именно из-за них. Кроме этого Финляндия приостанавливает и прямые грузовые железнодорожные перевозки из россии. Это важная, но все еще частичная победа. Остается транзитный маршрут между Китаем и Польшей, который проходит через россию и беларусь. Поэтому крайне важно начатую блокаду довести до логического завершения", — написал экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий.