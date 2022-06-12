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У Путина появился еще один союзник: говорит, что полностью поддерживает его действия

Лидер КНДР надеется на "продолжение добрососедских отношений" с РФ

сегодня, 08:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму на имя российского президента Владимира Путина. Северокорейский диктатор поздравил Путина с днем России и заявил о полной поддержке преступных действий его режима. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в поздравительной телеграмме, которую обнародовало государственное информационное агентство КНДР ЦТАК.

У Путина появился еще один союзник: говорит, что полностью поддерживает его действия

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Ким Чен Ын заявил, что именно благодаря Путину Россия стала сильнее и научилась эффективно преодолевать все сложности. Также, видимо, проводя аналогию со своим правлением северокорейский диктатор отметил, что Путину удается отстаивать достоинство, права для своего государства, что вызывает огромную поддержку среди россиян.

Лидер КНДР также подчеркнул, что он верит в то, что добрососедские связи его страны и России только укрепятся и получат импульс для развития.  

Отметим, сотрудничеству и связей с КНДР сторонятся все цивилизованные страны в мире, ведь в стране процветает диктатура и глава КНДР этого не скрывает. Более того, он постоянно угрожает тем странам, которые пытаются его критиковать и осуждать намерения увеличивать ядерный потенциал. Путинский режим занимает умеренную позицию и поддерживает связи с северокорейским режимом, негласно поддерживая его.

Читайте также на портале "Комментарии" — Джо Байден впервые рассказал, как отреагировал президент Зеленский на его предупреждения о вторжении РФ. Также глава Белого дома предупредил, что цель Путина – уничтожение не только украинской нации, как таковой, но и уничтожении культуры Украины.



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Источник: http://kcna.kp/ru/article/q/3fbce4d12abb647d96780ae0f8ebb7ce.kcmsf
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