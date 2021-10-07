Суд против НГЗ: адвокат считает, что у пострадавших от токсичных отходов есть все шансы на победу

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Козлова Альбіна
Судебная тяжба между пострадавшими от вредных отходов Николаевского глиноземного завода людей и руководством предприятия может завершиться уже в ближайшее время. Общественная организация "Стоп шлам", подавшая коллективный иск к НГЗ, имеет все шансы на победу в апелляционной инстанции, заявил адвокат юридической компании GRECO Артемий Воробьев, представляющий интересы пострадавших. Об этом пишет "Апостроф".
Отходы красного шлама, фото из открытых источников
Юрист напомнил, что в ноябре 2020 года 1279 пострадавших, объединившихся в организацию "Стоп шлам", подали иск к НГЗ, требуя компенсацию за вред, причиненный противоправным размещением и захоронением отходов красного шлама производства ООО "НГЗ".
Напомним, ранее экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.
В красном шламе были обнаружены мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бор, кальций, хром, железо, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций, которые представляют наибольшую опасность для людей.
Также экспертиза обнаружила в организмах лиц, проживающих возле шламохранилищ Николаевского глиноземного завода, избыточное содержание алюминия, хрома, свинца, бария, стронция и бора. В результатах исследования отмечается, что содержание алюминия в организме людей превышен, в некоторых случаях, в 5,5 раз, хрома – в десятки раз.
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