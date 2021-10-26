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У полицейских появятся специальные нагрудные значки о вакцинации

Для полицейских разработали значки о вакцинации

сегодня, 11:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Работники правоохранительных органов будут иметь специальные значки на форме, которые будут сообщать о вакцинации их носителя против COVID-19. Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский, информирует издание "Комментарии", ссылаясь на эфир "Свобода слова на ICTV".

У полицейских появятся специальные нагрудные значки о вакцинации

Полиция. Фото из открытых источников

По словам Дениса Монастырского, более 70% полицейских уже привиты против коронавируса. При этом министр добавил, что приходилось сталкиваться с ситуацией, когда полицейские контролируют процесс вакцинации, делают замечания тем, кто не вакцинирован, а в ответ получают упреки в том, что копы сами не вакцинированы, потому не имеют права упрекать других в отсутствии вакцинации.

Глава МВД отметил, уже разработаны даже специальные значки, которые будут выдаваться полицейским, которые прошли полный курс вакцинации и теперь имеют соответствующее визуальное подтверждение.

Читайте также на портале "Комментарии" — Денис Монастырский сообщил, что особое внимание полиция уделяет спецоперациям по выявлению центров подделки ковид-сертификатов. Глава МВД отметил, что 90% таких центров – это самые настоящие аферисты, которые просто выманивают деньги у доверчивых граждан, предлагая свои услуги в предоставлении ковид-сертификатов. Монастырский подчеркнул, что полицейскому или пограничнику с планшетом не составит труда обнаружить, что документ о вакцинации фальшивый. 

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – нардеп 8-го созыва Верховной Рады Надежда Савченко попалась в аэропорту "Борисполе" с поддельным ковид-сертификатом. Фальшивые документы были выявлены у Надежды Савченко и ее сестры.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CF7_0sPzdnQ
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