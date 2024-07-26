У Орбана рассказали об угрозе для Венгрии из-за Украины: на решение проблемы остался месяц

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Кравцев Сергей
Пока что ситуация контролируема, но дефицит нефти в Венгрии может стать ощутимым в сентябре. Как передает портал "Комментарии", об этом сказал глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляш на брифинге в пятницу, сообщает агентство Bloomberg.
Нефть
Комментируя ситуацию с украинскими санкциями, которые заблокировали транзит нефти Лукойла, Гуляш сказал, что Венгрия имеет около месяца, чтобы найти выход из положения.
Венгерский политик снова повторил, что в Будапеште расценивают санкции Украины как шантаж и нарушение условий Соглашения об ассоциации.
Государственный секретарь по делам ЕС Янош Бока добавил, что Венгрия также проверяет, не нарушают ли действия Украины правила Всемирной торговой организации и Энергетической хартии.
Лукойл находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограничены – касались только выведения капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества. В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.
Лукойл является одной из нескольких российских компаний, поставляющих нефть в Венгрию через южную часть нефтепровода "Дружба" в Украине. Для венгерской компании Mol российские снабжения обеспечивают две трети всей сырой нефти.
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