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У Орбана рассказали об угрозе для Венгрии из-за Украины: на решение проблемы остался месяц

Венгрия не ожидает дефицита нефти раньше сентября, но потом ситуация может обостриться

сегодня, 13:00
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Кравцев Сергей

Пока что ситуация контролируема, но дефицит нефти в Венгрии может стать ощутимым в сентябре. Как передает портал "Комментарии", об этом сказал глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляш на брифинге в пятницу, сообщает агентство Bloomberg.

У Орбана рассказали об угрозе для Венгрии из-за Украины: на решение проблемы остался месяц

Нефть

Комментируя ситуацию с украинскими санкциями, которые заблокировали транзит нефти Лукойла, Гуляш сказал, что Венгрия имеет около месяца, чтобы найти выход из положения.

"Пока нет причин для паники, поскольку мы имеем высокий уровень резервов. Проблема не срочная, но мы должны найти решение до сентября", — отметил Гуляш.

Венгерский политик снова повторил, что в Будапеште расценивают санкции Украины как шантаж и нарушение условий Соглашения об ассоциации.

Государственный секретарь по делам ЕС Янош Бока добавил, что Венгрия также проверяет, не нарушают ли действия Украины правила Всемирной торговой организации и Энергетической хартии.

Лукойл находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограничены – касались только выведения капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества. В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.

Лукойл является одной из нескольких российских компаний, поставляющих нефть в Венгрию через южную часть нефтепровода "Дружба" в Украине. Для венгерской компании Mol российские снабжения обеспечивают две трети всей сырой нефти.

Читайте также на портале "Комментарии" — транзит нефти "Лукойла" через Украину: как отреагировал ЕС на ультиматумы Венгрии и Словакии.

Также издание "Комментарии" сообщало — Венгрия решила "отомстить" Украине за остановку российской нефти: что сделал Будапешт.




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