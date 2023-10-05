У Орбана отреагировали на исключение OTP Bank из списка спонсоров войны: выставили новые условия

Исключение Украиной OTP Bank из списка международных спонсоров войны – это правильный шаг, но недостаточный. Венгрия требует от Украины гарантий, что спустя какое-то время банк не вернут в этот список в будущем. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет "Telex".

Петер Сийярто. Фото: из открытых источников

Глава МИД рассказал, что от Будапешта поступило официальное приглашение представителям НАПК посетить Венгрию, чтобы детально обсудить этот вопрос и получить гарантии. Если в ходе переговоров будут достигнуты компромиссные решения, Венгрия сможет это оценить.

Также Петер Сийярто заявил, что, исключив OTP Bank из списка спонсоров войны Украина тем самым признала, что банк попал в перечень по "необоснованным, лживым и смешным" причинам.

Также Сийярто добавил, что в санкционном списке НАПК все еще находится российское подразделение OTP Bank и четыре руководителя банка.

"Мы ожидаем, что эти четыре менеджера OTP Bank и российское подразделение будут удалены из списка НАПК", – отметил венгерский министр.

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Также издание "Комментарии" сообщало — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает нереалистичным вступление Украины в ЕС, пока на ее территории продолжается война, и видит в этом проблему даже для решения о начале переговоров о вступлении.



