У Одессы появятся дополнительные средства ПВО: где нашли деньги

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Кравцев Сергей
Половину суммы, 200 тыс. долларов, на закупку дополнительного ПВО выделяет венгерский владелец группы "ТИС" Алексей Федоричев. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "RegioNews", цитируя сообщение пресс-службы терминала "ТИС-Зерно".
Четыре терминала порта Южный выделят деньги на дополнительные средства ПВО
В настоящее время распределением средств и контролем за выполнением этого проекта будет заниматься Благотворительный фонд "Фонд Алексея Ставницера". Первые транши благотворительных взносов уже начали поступать.
Сколько планируется закупить оборудование для передвижных групп противовоздушной обороны за эти средства, пока не сообщается по соображениям безопасности.
"ТИС-Зерно" — украинский морской терминал по перевалке зерновых грузов. Основан ООО "ТИС-Зерно" в 1999 году. Владелец 100% акций терминала – венгерский бизнесмен Алексей Федоричев.
Терминал расположен в акватории порта "Южный", северо-восточнее Одессы. Занимает земельный участок площадью 14 га. Перевалка грузов осуществляется через модернизированный причал № 16 (длина – 279 м, глубина у границы – 14 м).
Мощность перевалки грузов – 7 млн т в год. Мощность одновременного хранения складов – 460 тыс. т. Мощность напольного состава зерна – 120 тыс. тонн (наибольший в Европе).
Обсуждения
Новости
Сергій
сегодня, 16:06
Цілковита маячня. Федоричев бреше нагло! Хто ж йому продать ППО? У воєнторгах такі речі не продаються.
Іван
сегодня, 14:26
Яка фантастчна брехня!!! Рашисту вірить - себе не поважати