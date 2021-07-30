У нас при очередном транше МВФ возникают препятствия непреодолимой силы - эксперт

У нас каждый раз при очередном транше МВФ возникают препятствия непреодолимой силы, которые мы сами себе и создаем. Об этом заявил глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос изданию "Комментарии".

Андрей Кривонос (фото из открытых источников)

И на этот раз таким препятствием, считает эксперт, может стать то, что президент называет "кадровый голод", а на самом деле – неразбериха с назначениями и поисками новых людей в старой обойме. Что МВФ насторожит точно:

– Нафтогаз с поистине нечеловеческим издевательством над корпоративным правом;

– НБУ с демаршем ряда сотрудников, что в конечном итоге проблем для НБУ не создаст, но шорох создало знатный;

– уход Авакова и возникшие сразу разговоры о реструктуризации МВД, выделения подразделений (читай – изменения ответственных лиц за бюджетных расходы в правоохранительной сфере);

– "руководство Офиса генерального прокурора сознательно создало сложные условия работы и всячески блокирует выполнение Мамедовым, интересы которого представляет юридическая компания "Миллер", своих должностных обязанностей" – вопрос и к офису, и к ситуации, когда интересы госслужащего по работе в госоргане представляет частная компания; – запихивание своих депутатов в Раду – Вирастюк;

– да и вообще Рада как орган потерявший "назначательную" функцию: тот же Монастырский говорит, что его становление новым министром внутренних дел – это просьба президента (а голосовали тогда за него кто и как?); тут же можно вспомнить множество подобных примеров кадровых голосований за этот год;

– ну и Швачко как вершина кадрового голода – безработный, без какого-либо опыта (подтверждений обратного найти невозможно) в управлении хоть чем-то, кроме двух квартир в Сумах, теперь будет голосовать "за", придя на место Монастырского.

Напомним, украинцы не почувствуют никаких потрясений, если страна в этом году не получит еще один транш от МВФ. Об этом во время общения с журналистами рассказал первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко.











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