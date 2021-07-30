У нас при очередном транше МВФ возникают препятствия непреодолимой силы - эксперт

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МЕНЮ
Ольга Чародий
У нас каждый раз при очередном транше МВФ возникают препятствия непреодолимой силы, которые мы сами себе и создаем. Об этом заявил глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос изданию "Комментарии".
Андрей Кривонос (фото из открытых источников)
И на этот раз таким препятствием, считает эксперт, может
стать то, что президент называет "кадровый голод", а на самом деле –
неразбериха с назначениями и поисками новых людей в старой обойме. Что МВФ
насторожит точно:
– Нафтогаз с поистине нечеловеческим
издевательством над корпоративным правом;
– НБУ с
демаршем ряда сотрудников, что в конечном итоге проблем для НБУ не создаст, но
шорох создало знатный;
– уход
Авакова и возникшие сразу разговоры о реструктуризации МВД, выделения
подразделений (читай – изменения ответственных лиц за бюджетных расходы в
правоохранительной сфере);
– "руководство Офиса генерального прокурора
сознательно создало сложные условия работы и всячески блокирует выполнение
Мамедовым, интересы которого представляет юридическая компания
"Миллер", своих должностных обязанностей" – вопрос и к офису, и
к ситуации, когда интересы госслужащего по работе в госоргане представляет
частная компания; – запихивание своих депутатов в Раду – Вирастюк;
– да и вообще Рада как орган потерявший
"назначательную" функцию: тот же Монастырский говорит, что его
становление новым министром внутренних дел – это просьба президента (а
голосовали тогда за него кто и как?); тут же можно вспомнить множество подобных
примеров кадровых голосований за этот год;
– ну и Швачко как вершина кадрового голода – безработный, без какого-либо опыта (подтверждений обратного найти невозможно) в управлении хоть чем-то, кроме двух квартир в Сумах, теперь будет голосовать "за", придя на место Монастырского.
Напомним, украинцы не почувствуют никаких потрясений, если страна в этом году не получит еще один транш от МВФ. Об этом во время общения с журналистами рассказал первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко.
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