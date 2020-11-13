"У нас нет выходных": Во Львове субботу и воскресенье сделали рабочими, чтобы обойти локдаун

Ранее недовольный новостью о решении Кабмина ввести карантин выходного дня мэр Львова Андрей Садовой, на своей официальной странице в Facebook сообщил, что до 30 ноября субботу и воскресенье город будет считать рабочими.

ФОТО: Из открытого источника

В социальной сети городской глава написал:

"Приняли решение, что до 30 ноября суббота и воскресенье на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков".

Глава города также отметил, что данное решение было принято Исполнительным комитетом Львова, и если кто-то будет препятствовать работе перечисленных учреждений, придется прибегнуть к помощи юристов.

Андрей Садовой также назвал решение правительства "нетипичной ситуацией", когда предпринимателей "выбрасывают" на улице, оставляя их без средств существования.

Напомним, что сегодня, во время селекторного совещания, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что городские главы не имеют полномочий запрещать или разрешать действие решений правительства.









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