"У нас нет выходных": Во Львове субботу и воскресенье сделали рабочими, чтобы обойти локдаун

Язык
Coinspot 13.11.2020
BTC/USD
16244.04
ETH/USD
469.34
LTC/USD
65.24
НБУ 13.11.2020
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Ранее недовольный новостью о решении Кабмина ввести карантин выходного дня мэр Львова Андрей Садовой, на своей официальной странице в Facebook сообщил, что до 30 ноября субботу и воскресенье город будет считать рабочими.
ФОТО: Из открытого источника
В социальной сети городской глава написал:
Глава города также отметил, что данное решение было принято Исполнительным комитетом Львова, и если кто-то будет препятствовать работе перечисленных учреждений, придется прибегнуть к помощи юристов.
Андрей Садовой также назвал решение правительства "нетипичной ситуацией", когда предпринимателей "выбрасывают" на улице, оставляя их без средств существования.
Напомним, что сегодня, во время селекторного совещания, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что городские главы не имеют полномочий запрещать или разрешать действие решений правительства.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости