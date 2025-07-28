У Наполеона был беднее: аграрный магнат из Черниговщины построил себе роскошный мавзолей (ФОТО)

В Черниговской области на 87-м году жизни скончался известный аграрий, генеральный директор компании "Земля и воля", а также народный депутат первого созыва Верховной Рады Украины Леонид Яковишин. Его последним желанием было отдохнуть в построенном при жизни собственном мавзолее, по роскоши якобы превосходящем императорский мавзолей Наполеона.

Леонид Яковишин. Фото: Общественное Чернигов

27 июля о смерти Леонида Яковишина сообщила Бобровицкая территориальная община, которая объявила за предпринимателем трехдневный траур на территории общины. Яковишин был известен аграрий, а его предприятие "Земля и воля" считалось одним из самых успешных агрокомплексов страны.

Однако наибольшее внимание к его имени привлекло строительство уникального мавзолея, созданного бизнесменом за несколько лет до смерти. Яковишин не скрывал, что вдохновением для постройки служил мавзолей Наполеона Бонапарта в Париже, но утверждал, что у французского императора тот был "беднее".

Над строительством мавзолея Яковишина работали десять лет, и весь проект стоил около 3 миллионов долларов. Мавзолей отличается роскошной отделкой. В центре установлен гранитный саркофаг весом 23 тонны и стоимостью около 150 тысяч долларов.

Интерьер украшают копии 600-летних витражей из немецкого собора, а вокруг саркофага расположены четыре позолоченные скульптуры, изображающие самого Яковишина в разные периоды его жизни, в возрасте 20, 40, 60 и 80 лет.

По задумке агрария, мавзолей должен быть открыт для посетителей тогда, когда "когда я уже буду в раю".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский аграрий Леонид Яковишин рассказал, для чего ему мавзолей, как у Наполеона и во сколько обошлось строительство.