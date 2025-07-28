logo

BTC/USD

118899

ETH/USD

3879.27

USD/UAH

41.8

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события У Наполеона был беднее: аграрный магнат из Черниговщины построил себе роскошный мавзолей (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

У Наполеона был беднее: аграрный магнат из Черниговщины построил себе роскошный мавзолей (ФОТО)

Аграрный магнат Леонид Яковишин умер на 86 году жизни и оставил после себя роскошный мавзолей стоимостью 3 миллиона долларов.

28 июля 2025, 15:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Черниговской области на 87-м году жизни скончался известный аграрий, генеральный директор компании "Земля и воля", а также народный депутат первого созыва Верховной Рады Украины Леонид Яковишин. Его последним желанием было отдохнуть в построенном при жизни собственном мавзолее, по роскоши якобы превосходящем императорский мавзолей Наполеона.

У Наполеона был беднее: аграрный магнат из Черниговщины построил себе роскошный мавзолей (ФОТО)

Леонид Яковишин. Фото: Общественное Чернигов

27 июля о смерти Леонида Яковишина сообщила Бобровицкая территориальная община, которая объявила за предпринимателем трехдневный траур на территории общины. Яковишин был известен аграрий, а его предприятие "Земля и воля" считалось одним из самых успешных агрокомплексов страны.

Однако наибольшее внимание к его имени привлекло строительство уникального мавзолея, созданного бизнесменом за несколько лет до смерти. Яковишин не скрывал, что вдохновением для постройки служил мавзолей Наполеона Бонапарта в Париже, но утверждал, что у французского императора тот был "беднее".

У Наполеона был беднее: аграрный магнат из Черниговщины построил себе роскошный мавзолей (ФОТО) - фото 2

Над строительством мавзолея Яковишина работали десять лет, и весь проект стоил около 3 миллионов долларов. Мавзолей отличается роскошной отделкой. В центре установлен гранитный саркофаг весом 23 тонны и стоимостью около 150 тысяч долларов.

У Наполеона был беднее: аграрный магнат из Черниговщины построил себе роскошный мавзолей (ФОТО) - фото 3

Интерьер украшают копии 600-летних витражей из немецкого собора, а вокруг саркофага расположены четыре позолоченные скульптуры, изображающие самого Яковишина в разные периоды его жизни, в возрасте 20, 40, 60 и 80 лет.

У Наполеона был беднее: аграрный магнат из Черниговщины построил себе роскошный мавзолей (ФОТО) - фото 4

По задумке агрария, мавзолей должен быть открыт для посетителей тогда, когда "когда я уже буду в раю".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский аграрий Леонид Яковишин рассказал, для чего ему мавзолей, как у Наполеона и во сколько обошлось строительство.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости