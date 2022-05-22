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У Лукашенко заявили, что им привиделись «украинские ДРГ», которые уже заходят на территорию Беларуси

Никаких доказательств обнаружения, задержания или ликвидации белорусскими военными так называемых "украинских ДРГ" Минск не предоставил

22 мая 2022, 16:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что на территорию Беларуси якобы проникают "украинские диверсионно-разведывательные группы". При этом фактов такого попадания он не назвал. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Вольфович сделал в эфире белорусского телеканала "Беларусь-1".

У Лукашенко заявили, что им привиделись «украинские ДРГ», которые уже заходят на территорию Беларуси

Александр Вольфович. Фото: belta.by

Госсекретарь СБ Беларуси отметил, что украинские войска окапываются вблизи государственной границы, проводят минирование. Также белорусские пограничники якобы зафиксировали работу "диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на территорию Беларуси".

При этом в Беларуси так и не смогли предоставить какие-то доказательства того, что "украинские ДРГ" действительно пересекали границу. О задержании таких "ДРГ", как и об их ликвидации не сообщается.

Также в Беларуси якобы уже даже смогли посчитать, какая численность украинских войск сосредоточена вблизи украино-белорусской границы. Всего численность украинских войск вблизи белорусской границы почти 20,5 тысяч человек. Больше всего в Ровенской области.

Читайте на портале "Комментарии" — британская разведка не так давно сообщала, что с темой возможного участия в войне белорусской армии вопрос до сих пор не закрыт, а учитывая, что в России испытают большой дефицит в живой силе, которую можно отправить на войну в Украину, то Путин снова будет пытаться склонить Лукашенко к участию белорусских военных в войне против Украины. 

Также издание "Комментарии" сообщало — Лукашенко удивил свой генералитет, расхвалив ВСУ: что произошло с диктатором – почему сменил риторику.



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Источник: http://tvr.by/
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