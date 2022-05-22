У Лукашенко заявили, что им привиделись «украинские ДРГ», которые уже заходят на территорию Беларуси

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что на территорию Беларуси якобы проникают "украинские диверсионно-разведывательные группы". При этом фактов такого попадания он не назвал. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Вольфович сделал в эфире белорусского телеканала "Беларусь-1".

Александр Вольфович. Фото: belta.by

Госсекретарь СБ Беларуси отметил, что украинские войска окапываются вблизи государственной границы, проводят минирование. Также белорусские пограничники якобы зафиксировали работу "диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на территорию Беларуси".

При этом в Беларуси так и не смогли предоставить какие-то доказательства того, что "украинские ДРГ" действительно пересекали границу. О задержании таких "ДРГ", как и об их ликвидации не сообщается.

Также в Беларуси якобы уже даже смогли посчитать, какая численность украинских войск сосредоточена вблизи украино-белорусской границы. Всего численность украинских войск вблизи белорусской границы почти 20,5 тысяч человек. Больше всего в Ровенской области.

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