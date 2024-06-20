У Лукашенко встревожены большим количеством украинских военных на границе: в Киеве ответили

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", Госпогранкомитет Беларуси заявил, что фиксирует увеличение группировки украинских военных на границе с Украиной. В свою очередь украинские пограничники подчеркивают, что Силы обороны осуществляют защиту суверенной территории от агрессора и никаких провокаций в этом нет.
Граница Украины и Беларуси. Фото: из открытых источников
Госпогранкомитет Беларуси заявляет, что в последнее время в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в том числе сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Ведомство РБ предупредило, что "все провокации на границе будут незамедлительно пресекаться".
В свою очередь спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в интервью "УП" заявил, что очень хорошо, что пограничный комитет Беларуси осведомлен о том, что Украина защищает и будет защищать свои территории от нападок врагов. И это, собственно, обеспечивается Силами обороны Украины из разных подразделений и с применением всего имеющегося вооружения.
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