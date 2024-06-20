У Лукашенко встревожены большим количеством украинских военных на границе: в Киеве ответили

Как передает портал "Комментарии", Госпогранкомитет Беларуси заявил, что фиксирует увеличение группировки украинских военных на границе с Украиной. В свою очередь украинские пограничники подчеркивают, что Силы обороны осуществляют защиту суверенной территории от агрессора и никаких провокаций в этом нет.

Граница Украины и Беларуси. Фото: из открытых источников

Госпогранкомитет Беларуси заявляет, что в последнее время в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в том числе сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"На сопредельной территории концентрируются различные подразделения, в том числе с тяжелым вооружением: МТЛБ, БМП, включая американские "Брэдли", реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки "Гепард" немецкого производства, а также другие средства поражения. Пограничная служба Республики Беларусь на границе с Украиной несет службу в усиленном режиме…", — говорится в сообщении.

Ведомство РБ предупредило, что "все провокации на границе будут незамедлительно пресекаться".

В свою очередь спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в интервью "УП" заявил, что очень хорошо, что пограничный комитет Беларуси осведомлен о том, что Украина защищает и будет защищать свои территории от нападок врагов. И это, собственно, обеспечивается Силами обороны Украины из разных подразделений и с применением всего имеющегося вооружения.

"Кроме этого наше государство также наращивает оборонительные фортификационные способности на границе с Беларусью. И никаких провокационных действий в этом нет. В отличие от Беларуси, которая, несмотря на все заверения, поддержала страну-террориста в ничем не спровоцированной войне и 24 февраля 2022 года совершила самую главную провокацию, позволив войскам России зайти в Украину со своей территории", – отметил Андрей Демченко.

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