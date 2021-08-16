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У Криклия слишком много провалов, чтобы возвращать его в госорганы - СМИ

Журналисты рассказали, почему Владислав Криклий не может возвращаться на должности в госорганы

16 августа 2021, 18:02
Автор:

Станислав Молчанов

Бывший министр инфраструктуры Владислав Криклий снова пытается занять должность в госорганах — войти в руководство центрального органа исполнительной власти либо возглавить госпредприятие. Об этом пишет издание "Апостроф".

У Криклия слишком много провалов, чтобы возвращать его в госорганы - СМИ

Владислав Криклий - фото из открытых источников

Журналисты решили напомнить, почему экс-министру нельзя снова возвращаться на госслужбу: провалов слишком много. 

В издании отмечают, что Криклий ушел из Мининфраструктуры в мае 2021 года с рядом скандалов, среди которых обвинения в коррупционных схемах, выстроенный для управления ими бэк-офис, провальное реагирование на пандемический кризис для всех ключевых отраслей, “подконтрольных” министерству. Сам Криклий после увольнения собирался попробовать свои силы на конкурсе на главу правления “Укрзализныци” или возглавить некое агентство по управлению государственными активами. 

“Главная претензия к Криклию со стороны участников рынка транспортных услуг и инфраструктуры — создание теневого “бэк-офиса”, через который якобы решались все коррупционные вопросы в министерстве. Эту структуру параллельного управления ведомством, как писали СМИ, создали еще при правительстве Алексея Гончарука. В структуру “бэк-офиса” вошли бывшие конвертаторы и фигуранты коррупционных скандалов, которых министр Криклий якобы оформлял к себе в качестве помощников и советников”, — пишет издание. 

Офис якобы занимался рядом схем — от "теневой” сертификации газобалонного оборудования через “правильные” компании до выдачи разрешений “Укртрансбезпекой” на международные грузовые перевозки. Также “теневой бэк-офис” замыкал на себя “решение вопросов” с авиакомпаниями, в частности, в период пандемии якобы через его функционеров нужно было получать “разрешения” на возобновление полетов, экстренные рейсы или чартерные перевозки. 

Кроме того, к “компетенции” бэк-офиса относят ликвидированную недавно СБУ схему поборов с моряков за продление разрешительный документов, на которой кормились сотни чиновников Морречсервиса. Через “бэк-офис” могли проходить все крупные тендерные закупки по всей вертикали ведомства, а также кадровые назначения.  

До конца своей каденции Криклий так и не смог опровергнуть информацию о наличии у него коррупционного бэк-офиса по управлению теневыми потоками Мининфраструктуры, утверждают журналисты. 

Одним из главных отраслевых провалов Криклия в издании называют неспособность наладить эффективное управление “Укрзализныцей”. На предприятии так и не появился ни один адекватный глава правления — все уходили со скандалами и букетом обвинений в коррупции. Кроме того, за время руководства Криклия компания из зыбкой стабильности ушла в крутое пике предбанкротного состояния. Фактически именно при Криклие компанию “расшатали” до того, что ее положение стало предметом рассмотрения на отдельном заседании СНБО с соответствующими кадровыми последствиями. 

Сам министр стал еще и участником самого громкого “вагонного” скандала последних нескольких лет, связанного со ввозом под видом старых вагонов откровенного металлолома из России. 

Журналисты считают, что у Криклия также не было четко выраженной позиции относительно неэффективного наблюдательного совета компании, хотя об этом говорили правоохранительные органы. 

В авиации участники рынка всю каденцию ждали, но не дождались от Криклия поддержки со снижением налогов на внутренние перевозки, финансовых стимулов от государства во время пандемии для отечественных перевозчиков по образцу других государств.

"Что касается дорожного строительства, то тут, как известно, Криклий лишь “стоял рядом и перерезал ленточку”: “Укравтодор” всю работу напрямую координировал с Офисом Президента, поскольку “Большое строительство” проходит под личным контролем и эгидой Владимира Зеленского”, — говорится в материале. 

В морехозяйственном комплексе журналисты также не видят заслуг Криклия. Проведенный якобы в интересах российских компаний законопроект о внутреннем водном транспорте, который полон коррупционных рисков и лишь усиливает давление на бизнес, не доведенная до конца процедура концессии портов Херсон и Ольвия, старые теневые схемы в портах — ключевое, чем запомнился экс-министр профессионалам отрасли, отмечают авторы материала. 



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