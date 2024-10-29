У кого из украинцев больше всего выросли зарплаты: новые данные Госстата

Средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в первом полугодии 2024 на 22,2% до 19 927 гривен. Финансистами и айтишникам платят гораздо больше. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствую данные Государственной службы статистики (Госстат).

Зарплата в Украине. Фото: из открытых источников

По данным статистического ведомства, самая высокая заработная плата в сфере "Информация и телекоммуникации", где она выросла на 36,4% до 49 830 гривен.

На второй позиции – "Финансовая и страховая деятельность". Финансисты в среднем получают 39 502 гривен. Рост на 19,9%.

Далее следует "Профессиональная, научная и техническая деятельность" – 27 303 гривен. Рост на 24,9%.

В сфере "Государственное управление и оборона" зарплаты выросли на 23,6% до 25 321 гривен.

Самые низкие зарплаты в сфере образования – 13 849 гривен, где зарплаты выросли на 15,1%.

Госстат также представил уточненные данные за 2023 год, согласно которым среднемесячная заработная плата штатных работников выросла на 17,7% до 17 442 гривен. По данным Госстата, среднемесячная инфляция в 2023 году составила 12,9%. Таким образом, реальная зарплата украинцев в прошлом году выросла на 4,8%.

Читайте также на портале "Комментарии" — 68 тысяч гривен – такова средняя зарплата прокурора в Украине. Педагоги в среднем получают 12 тысяч. Такие цифры у себя в соцмереде озвучила нардеп "Европейской Солидарности" Нина Южанина.

При этом парламентарий обратил внимание, что в 2025 году точно не будет повышения зарплат для врачей и педагогов. На это в проекте госбюджета не заложит расходы. Однако в 2025 году планируется выплата премий судьям первой инстанции до 40% должностного оклада за каждый месяц, отметила нардеп.



