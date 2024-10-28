Средняя зарплата прокурора и учителя: в Раде назвали цифры

68 тысяч гривен – такова средняя зарплата прокурора в Украине. Педагоги в среднем получают 12 тысяч. Как сообщает портал "Комментарии", такие цифры у себя в соцмереде озвучила нардеп "Европейской Солидарности" Нина Южанина.

Зарплата в Украине. Фото: из открытых источников

При этом парламентарий обратил внимание, что в 2025 году точно не будет повышения зарплат для врачей и педагогов. На это в проекте госбюджета не заложит расходы. Однако в 2025 году планируется выплата премий судьям первой инстанции до 40% должностного оклада за каждый месяц, отметила нардеп.

"Зарплат педагогов касается одна из петиций, которая набрала необходимое количество голосов на правительственном портале и ожидает рассмотрения. А именно – о повышении должностного оклада (тарифной ставки) работника I разряда до 3600 грн. Речь идет об индексации зарплат на 12,6% с 1 апреля 2024 года, которую чиновники обещали учителям, но так и не сделали. Ведь исходя из І тарифного разряда ЕТС рассчитываются должностные оклады и ставки заработной платы педагогических и научно-педагогических работников", – отметила Нина Южанина.

Читайте на портале "Комментарии" — после скандала с "инвалидами в погонах" правоохранители сами того не осознавая, запустили волну, которая охватит каждое из силовых и государственных ведомств в стране. После заседания СНБО в каждый пенсионный фонд страны был направлен запрос на сверку действующих сотрудников правоохранительных и других государственных органов, получающих пенсии. Как говорит военный Денис Ярославский, поступающая к нему информация шокирует.

Он привел цифры, которые, по его словам, могут иметь незначительную погрешность.

Так вот, согласно данным Ярославского, 60% всех действующих правоохранителей в возрасте от 38 лет получают пенсии по специальному закону. До 2014 года – 20 лет выслуги, после 2014 – 25 лет выслуги. Кроме того, как говорит военный, 70% работников прокуратуры в возрасте 38 лет также являются пенсионерами. При этом, добавляет он, 30% действующих госслужащих, подпадающих под этот закон, также получают пенсии.



