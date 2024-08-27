У Байдена состоялся разговор с Моди о его визите в Киев: подробности

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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого стороны обсудили визит индийского премьера в Польшу и Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом ходе брифинга рассказал советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.
Нарендра Моди и Джо Байден. Фото: из открытых источников
Советник отметил, Байден похвалил Моди за его исторические визиты в Польшу и Украину, первые визиты премьер-министра Индии за десятилетия, за его "послание мира" и продолжающуюся гуманитарную поддержку Украины, включая ее энергетический сектор.
Лидеры подтвердили свою неизменную поддержку мирного урегулирования конфликта в соответствии с международным правом на основе Устава ООН.
Лидеры также подчеркнули свою неизменную приверженность совместной работе, в том числе через региональные группы, такие как Quad, для содействия миру и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе.
Кроме того, стороны обсудили заседание Генеральной Ассамблеи ООН, которое должно пройти в сентябре.
Джон Кирби заявил, что Байден и Моди говорили о "перспективах продвижения вперед в соответствии с планом президента Зеленского по справедливому миру". США, по его словам, "приветствуют любую другую страну, которая хочет помочь президенту Зеленскому работать над справедливым миром".
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