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У Байдена резко высказались об интервью сторонника Трампа Карлсона с Путиным

В Белом доме допустили, что в этом журналистском материале будут звучать фальшивые и абсурбные "оправдания" со стороны главы Кремля широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины

сегодня, 08:10
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Кравцев Сергей
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В Белом доме считают интервью скандального американского медийщика Такера Карлсона с российским диктатором Владимиром Путиным просто ненужным. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

У Байдена резко высказались об интервью сторонника Трампа Карлсона с Путиным

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Представитель Администрации Джо Байдена отметил, что в этом журналистском материале, вероятно, будут звучать фальшивые и абсурбные "оправдания" со стороны главы Кремля широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины.

Так он ответил на вопрос об интервью Карлсона с Путиным, и есть ли в Белом доме "некоторая обеспокоенность любой дезинформацией, которая может возникнуть из этого".

Джон Кирби обратил внимание, что не станет опережать еще не вышедшее интервью, однако высказался об ожидаемых тезисах в этой публикации.

"Я не знаю, я считаю, что это достаточно очевидно, всем должно быть очень очевидно, что Путин сделал в Украине, и фиктивные, абсолютно фальшивые и смешные причины, которыми он пытался это оправдать. Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным, чтобы понять его жестокость", — сказал представитель администрации президента США.

Напомним, журналист из Соединенных Штатов, экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон записал интервью у президента России Владимира Путина. Он стал первым тележурналистом с Запада, получившим возможность пообщаться с Путиным с начала полномасштабной войны России на территории Украины. Факт интервью подтверждает спикер российского президента Дмитрий Песков. Представляя объяснение, почему российский президент согласился на интервью, Песков заявил, что позиция Карлсона "отличается от других".




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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2024/02/07/press-gaggle-by-press-secretary-karine-jean-pierre-and-nsc-coordinator-for-strategic-communications-john-kirby-en-route-new-york-ny/
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