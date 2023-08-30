У Байдена намекнули, что Пригожина убил Путин

В администрации президента США Джо Байдена намекнули, что Кремль может стоять за убийством главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Как передает портал "Комментарии", такой намек во время брифинга сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Пресс-секретарь отметила, "вполне очевидно, что произошло" в ситуации со смертью Пригожина. Она также напомнила слова президента США Джо Байдена о том, что мало что происходит в России, за чем бы не стоял Путин.

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"Мы все – мы все знаем, что Кремль имеет долгую историю убийств своих оппонентов. Это история Кремля. И если мы сделаем шаг назад, если оглянемся на секунду, то все это произошло из-за неэффективной работы власти внутри РФ", – отметила пресс-секретарь Белого дома.

Читайте также на портале "Комментарии" — главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, согласно официальным данным, погибшего 23 августа в авиакатастрофе в Тверской области, похоронили 29 августа чуть ли не тайком в Санкт-Петербурге, откуда он родом, на Пороховском кладбище. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал такие похороны "героя", созданного самим Путиным (и, похоже, убитого по его же приказу), символом истинного страха российского диктатора. И страха, вероятно, обоснованного. Согласно данным The Moscow Times, в России вполне может произойти новый мятеж, похожий на июньский бунт вагнеровцев. Почему вагнеровцы "проглотили" то, что сделала власть с их главарями? Какова вероятность, что Россию накроет бунт – традиционно для нее бессмысленный и кровавый? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – что предпринимает Кремль после гибели Пригожина – может ли это отобразиться на войне.



