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У Антимонопольного комитета появился временный руководитель

Пока не найдут нового руководителя, ведомство будет возглавлять заместитель бывшего главы АМКУ Юрия Терентьева

сегодня, 12:14
Автор:

Виолетта Комаровская
У Антимонопольного комитета появился временный руководитель

Антимонопольный комитет временно возглавила Ольга Пещанская. Ранее она была первым заместителем бывшего руководителя Юрия Терентьева. Накануне ее назначили и.о. главы АМКУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Без руководителя Антимонопольный комитет остался в прошлую пятницу. Тогда депутаты проголосовали за отставку Юрия Терентьева. Больше всего желающих уволить главу АМКУ нашлось в президентской фракции "Слуга народа". Также голоса "За" были в "Оппозиционной платформе" и группах "Довира" и "За майбутне". К слову, заявление об отставке, которое Терентьев написал сам, он попытался отозвать, но безрезультатно.

Ольга Пещанская будет руководить АМКУ, пока не найдут постоянного главу комитета. В команде Терентьева она работала с начала сентября прошлого года. До этого была коммерческим директором общества с ограниченной ответственностью "СТЭМ-Инжиниринг". 

По образованию Пещанская - экономист. В 2010 стала сертифицированным проектным менеджером AFM. Сотрудничала также с компаниями "Метинвест Холдинг" и "Арселор Миттал". К слову, владеет пакетом ценных бумаг последней из них. Временная руководитель является владельцем ООО "Закупочные решения" и имеет долю в ООО "Промпроектсервис" и "Стэм инжиниринг". 

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что на время карантина АМКУ запретил мобильным операторам повышать тарифы.


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