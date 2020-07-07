У Антимонопольного комитета появился временный руководитель

Антимонопольный комитет временно возглавила Ольга Пещанская. Ранее она была первым заместителем бывшего руководителя Юрия Терентьева. Накануне ее назначили и.о. главы АМКУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Без руководителя Антимонопольный комитет остался в прошлую пятницу. Тогда депутаты проголосовали за отставку Юрия Терентьева. Больше всего желающих уволить главу АМКУ нашлось в президентской фракции "Слуга народа". Также голоса "За" были в "Оппозиционной платформе" и группах "Довира" и "За майбутне". К слову, заявление об отставке, которое Терентьев написал сам, он попытался отозвать, но безрезультатно.

Ольга Пещанская будет руководить АМКУ, пока не найдут постоянного главу комитета. В команде Терентьева она работала с начала сентября прошлого года. До этого была коммерческим директором общества с ограниченной ответственностью "СТЭМ-Инжиниринг".

По образованию Пещанская - экономист. В 2010 стала сертифицированным проектным менеджером AFM. Сотрудничала также с компаниями "Метинвест Холдинг" и "Арселор Миттал". К слову, владеет пакетом ценных бумаг последней из них. Временная руководитель является владельцем ООО "Закупочные решения" и имеет долю в ООО "Промпроектсервис" и "Стэм инжиниринг".

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что на время карантина АМКУ запретил мобильным операторам повышать тарифы.

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