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У аграриев, занимающихся переработкой зерновых, масличных и бобовых культур, появятся новые финансовые возможности

Программа USAID по аграрному и сельскому развитию предоставит 367 млн грн для софинансирования проектов, касающихся поддержки переработки зерновых, масличных и бобовых культур

сегодня, 13:35
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook народного депутата Сергея Лабазюка.

У аграриев, занимающихся переработкой зерновых, масличных и бобовых культур, появятся новые финансовые возможности

Программа USAID АГРО будет функционировать в пределах 20 проектов


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" Программа USAID АГРО будет функционировать в пределах 20 проектов, сроком внедрения до двух лет. Ожидаем, что сумма каждого субгранта будет составлять от 10 млн до 36 млн грн ", – пишет Лабазюк.

Это позволит, как отмечает нардеп, улучшить доступ небольших производителей сельхозпродукции к мощностям по доработке, переработке зерновых, масличных и бобовых культур на продовольственные, кормовые, промышленные продукты и биотопливо. А также:

" создать потенциал для производства продуктов с добавленной стоимостью; повысить производительность перерабатывающих мощностей; для уже работающих перерабатывающих предприятий — увеличить объемы производства на 20%, расширить ассортимент производства на 25%, увеличить объемы продаж на 10% в первый год", — отмечает нардеп.

Благодаря программе USAID АГРО и ее финансовой поддержке Украина сможет расширить рынок сбыта агропродукции и увеличить количество рабочих мест для населения.

Таким образом, времена войны, как заключает нардеп, государство совместно с международными партнерами прилагает все возможные усилия, чтобы обеспечить продовольственную безопасность в стране и мире.

Напомним, "Комментарии" писали, что украинские аграрии посеяли первые в 2023 году гектары кукурузы. На украинских полях посеяли первые гектары кукурузы. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины .
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Источник: https://www.facebook.com/SergiyLobazyuk/posts/pfbid02Vy1FKH5a6qA35yzei3Hkv1V2AG5Kn4L7uFeXLXBQZ8CjBspYfMisihpoWUfHJqChl?__cft__[0]=AZX1JM1iaY4iMogOK4XYuVUeLRmnblP_JXFXDihIXeJ12mbYnDrGVC8Molbgr3RdMrNP5Wf65ICU6kQl2KvjJiOIF-A7lDVKqFyU7WT4xXqCqvLLlpLbWBSO2HzW6
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