У аграриев, занимающихся переработкой зерновых, масличных и бобовых культур, появятся новые финансовые возможности

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook народного депутата Сергея Лабазюка.

Программа USAID АГРО будет функционировать в пределах 20 проектов

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" Программа USAID АГРО будет функционировать в пределах 20 проектов, сроком внедрения до двух лет. Ожидаем, что сумма каждого субгранта будет составлять от 10 млн до 36 млн грн ", – пишет Лабазюк .

Это позволит, как отмечает нардеп, улучшить доступ небольших производителей сельхозпродукции к мощностям по доработке, переработке зерновых, масличных и бобовых культур на продовольственные, кормовые, промышленные продукты и биотопливо. А также:

" создать потенциал для производства продуктов с добавленной стоимостью; повысить производительность перерабатывающих мощностей; для уже работающих перерабатывающих предприятий — увеличить объемы производства на 20%, расширить ассортимент производства на 25%, увеличить объемы продаж на 10% в первый год", — отмечает нардеп.

Благодаря программе USAID АГРО и ее финансовой поддержке Украина сможет расширить рынок сбыта агропродукции и увеличить количество рабочих мест для населения.

Таким образом, времена войны, как заключает нардеп, государство совместно с международными партнерами прилагает все возможные усилия, чтобы обеспечить продовольственную безопасность в стране и мире.

Напомним, "Комментарии" писали, что украинские аграрии посеяли первые в 2023 году гектары кукурузы. На украинских полях посеяли первые гектары кукурузы. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины .

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