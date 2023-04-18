У аграриев, занимающихся переработкой зерновых, масличных и бобовых культур, появятся новые финансовые возможности

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Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook народного депутата Сергея Лабазюка.
Программа USAID АГРО будет функционировать в пределах 20 проектов
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Это позволит, как отмечает нардеп, улучшить доступ небольших производителей сельхозпродукции к мощностям по доработке, переработке зерновых, масличных и бобовых культур на продовольственные, кормовые, промышленные продукты и биотопливо. А также:
Благодаря программе USAID АГРО и ее финансовой поддержке Украина сможет расширить рынок сбыта агропродукции и увеличить количество рабочих мест для населения.
Таким образом, времена войны, как заключает нардеп, государство совместно с международными партнерами прилагает все возможные усилия, чтобы обеспечить продовольственную безопасность в стране и мире.
Напомним, "Комментарии" писали, что украинские аграрии посеяли первые в 2023 году гектары кукурузы. На украинских полях посеяли первые гектары кукурузы. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины .
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