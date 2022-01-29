Тысяча за вакцинацию: в феврале программа расширяется – на что можно потратить деньги

Как и обещали в правительстве с февраля программа "єПідтримка" расширяет перечень сфер, в каких можно будет потратить средства, полученные, как вознаграждение за вакцинацию. В частности, уже с февраля украинцы смогут оплачивать коммунальные услуги "ковидной" тысячью. Об этом информирует портал "Комментарии", со ссылкой на "РБК-Украина".

Тысяча гривен. Фото: finclub.net

При этом точно неизвестно, смогут ли "ковидной" тысячей за коммунальные услуги рассчитаться все украинцы или же только те, кому за 60. Если проводить параллель с приобретением медикаментов в аптеках, то, скорее всего, речь идет об украинцах, которым 60 и больше лет, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19.

В правительстве обещают, что вскоре мотивацию вакцинироваться введут и для тех, кому 14-18 лет. Молодые люди, прошедшие полный курс вакцинации, смогут распродаться "тысячей Зеленского" не только для похода в театр, кинотеатр, для занятий спортом, для приобретения книг, но и для оплаты образовательных курсов.

Также в Кабмине хотят разрешить людям с инвалидностью первой группы рассчитаться начисленной тысячей на приобретение лекарств.

Напомним, программа "єПідтримка" в Украине стартовала с 19 декабря 2021 года. Так, каждый украинец, которые прошел полный курс вакцинации против коронавируса получил возможность воспользоваться деньгами от государства за сознательную позицию в борьбе с пандемией.

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