Тысяча за вакцинацию: украинцы потратили уже 638 миллионов гривен

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Людмила Слободенюк
Только за три недели, как в Украине стартовали выплаты по программе еПоддержка, украинцы уже потратили 638 миллионов гривен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передают "Комментарии".
Украинцы потратили уже 638 миллионов гривен еПоддержка. Фото из открытых источников
Также Михаил Федоров добавил, что на сегодняшний день в приложении "Дия" уже насчитывается 13 млн украинцев. В настоящее время приложение, кроме услуги еПоддержка, предоставляет 9 услуг и оцифровал 15 видов документов. Здесь доступны 72 государственных услуг.
Напомним, в настоящее время в Минцифре обещают запустить систему Дія.City, которая станет виртуальной свободной экономической зоной со специальным налоговым, финансовым и правовым режимом.
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