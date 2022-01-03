Тысяча за вакцинацию: украинцы потратили уже 638 миллионов гривен

Только за три недели, как в Украине стартовали выплаты по программе еПоддержка, украинцы уже потратили 638 миллионов гривен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передают "Комментарии".

Украинцы потратили уже 638 миллионов гривен еПоддержка. Фото из открытых источников

"Наша команда разработала техническую часть реализации инициативы президента. Для того чтобы вы могли в несколько кликов получить 1000 грн и потратить ее на книги, кино, театр или еще что-то. Всего за три недели открыто в банках 7,3 миллиона карточек, подано 6,1 млн заявок и потрачено 638 млн гривен, — написал в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним, согласно условиям программы еПоддержка, каждый украинец, прошедший полный курс вакцинации от коронавируса, может получить одну тысячу гривен и потратить ее на приобретение книг, билетов на концерты, в театр, кино, музеи, выставки, или же на путешествия по Украине железнодорожным или авиатранспортом.

Также Михаил Федоров добавил, что на сегодняшний день в приложении "Дия" уже насчитывается 13 млн украинцев. В настоящее время приложение, кроме услуги еПоддержка, предоставляет 9 услуг и оцифровал 15 видов документов. Здесь доступны 72 государственных услуг.

"Мы уверенно двигаемся по плану. Действие объединило крутую команду профессионалов ради одной цели — создать самое удобное государство в мире с точки зрения получения услуг", — написал Федоров.

Напомним, в настоящее время в Минцифре обещают запустить систему Дія.City, которая станет виртуальной свободной экономической зоной со специальным налоговым, финансовым и правовым режимом.

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