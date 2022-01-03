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Тысяча за вакцинацию: украинцы потратили уже 638 миллионов гривен

Получить выплаты на сегодняшний день изъявили желание 6,1 млн украинцев

сегодня, 13:26
Автор:

Людмила Слободенюк
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Только за три недели, как в Украине стартовали выплаты по программе еПоддержка, украинцы уже потратили 638 миллионов гривен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передают "Комментарии".

Тысяча за вакцинацию: украинцы потратили уже 638 миллионов гривен

Украинцы потратили уже 638 миллионов гривен еПоддержка. Фото из открытых источников

"Наша команда разработала техническую часть реализации инициативы президента. Для того чтобы вы могли в несколько кликов получить 1000 грн и потратить ее на книги, кино, театр или еще что-то. Всего за три недели открыто в банках 7,3 миллиона карточек, подано 6,1 млн заявок и потрачено 638 млн гривен, — написал в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Напомним, согласно условиям программы еПоддержка, каждый украинец, прошедший полный курс вакцинации от коронавируса, может получить одну тысячу гривен и потратить ее на приобретение книг, билетов на концерты, в театр, кино, музеи, выставки, или же на путешествия по Украине железнодорожным или авиатранспортом.

Также Михаил Федоров добавил, что на сегодняшний день в приложении "Дия" уже насчитывается 13 млн украинцев. В настоящее время приложение, кроме услуги еПоддержка, предоставляет 9 услуг и оцифровал 15 видов документов. Здесь доступны 72 государственных услуг.

"Мы уверенно двигаемся по плану. Действие объединило крутую команду профессионалов ради одной цели — создать самое удобное государство в мире с точки зрения получения услуг", — написал Федоров.

Напомним, в настоящее время в Минцифре обещают запустить систему Дія.City, которая станет виртуальной свободной экономической зоной со специальным налоговым, финансовым и правовым режимом.

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Источник: https://t.me/zedigital/957
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