«Кинули сотни людей»: вокруг сети «Книгарня Є» разгорелся скандал



















Всеукраинскую сеть книжных магазинов "Книгарня Є" обвиняют в плохом обслуживании. Пользователи сети жалуются, что не получают вовремя своих книг, несмотря на своевременную оплату. Блогер Маргарита Весна рассказала, что книжная сеть "кинула" сотни людей, которые ждали своих подарков на Новый год.

Заказ книг (фото из открытых источников)

"Люди сделали и оплатили свои заказы заранее, но "Книгарня Є" их не доставила, отключила все каналы связи и не давала никаких комментариев по поводу того, когда же книги придут, и придут ли вообще", — говорит девушка.

Маргарита предупредила, что оформлять заказ в магазине стоит только по наложенному платежу, потому что, если вы оплатите заказ сразу, то его придется ждать долго, несмотря на то, что компания обещает отправлять товары в течение 3-5 рабочих дней.

"А еще Книгарня "Є" — это пример, как не надо делать компании, когда в ней происходят накладки. Точнее они вообще ничего не делают: сайт заманивает акциями, но все каналы связи они отключили, телефоны поддержки не отвечают, стена в фб и инсте закрыта", — возмущена девушка.

Оказывается, что не только она столкнулась с такой проблемой, в комментариях под видео многие люди отреагировали на ее обвинения и подтвердили, что компания действительно безответственно подходит к своей работе.

"Написал на них заявление в полицию по факту мошенничества, дело уже передали в работу. Как будет дальше не знаю", "Данная ситуация должна максимально разглашаться, чтобы меньше людей совершали такую ошибку, как заказ на сайте "Книгарня Є", — пишут пользователи.

Отметим, что такой политики сеть книжных магазинов придерживалась еще задолго до получения "тысячи Зеленского". Редактор нашего издания также воспользовалась услугами компании, но очень долго ждала свой заказ, и отметила, что в течение недели не могла связаться с операторами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что The New York Times назвал лучшие книги 2021 года.

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