Twitter запретил сомневаться в вакцине от COVID-19

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Сергей Медведев
Социальные сети борются с распространением фейковых новостей. Цензура в соцсетях набирает обороты. Поскольку информация о пандемии коронавируса имеет высокий резонанс в обществе, сервис Twitter ужесточил правила размещения твитов на тему COVID-19.
Так, в компании заявили, что будут удалять сообщения о вреде вакцины для здоровья и другую ложную информацию.
Начиная с этого момента соцсеть будет требовать удалить ложную информацию о природе коронавируса, его распространении, а также эффективности вакцин, методах лечения и профилактики.
"Двигаясь вперед и начиная со следующей недели, мы расширяем политику и, возможно, потребуем от людей удалить твиты, содержащие вредные ложные или вводящие в заблуждение рассказы о вакцинации COVID-19, в том числе:
Ложные утверждения, которые предполагают, что иммунизация и вакцины используются для преднамеренного причинения вреда или контроля населения, включая заявления о вакцинах, которые вызывают умышленный заговор;
Широко опровергнутые ложные заявления о неблагоприятных последствиях вакцинации;
или же
Ложные утверждения о том, что COVID-19 ненастоящий или несерьезный, и поэтому в вакцинации нет необходимости", — уточнили в Twitter.
Как сообщал портал "Комментарии", социальная сеть Twitter удалит твиты с отрицанием Холокоста, которые, по сообщениям социальной сети, нарушают политику компании в отношении ненависти.
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