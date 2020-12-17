Twitter запретил сомневаться в вакцине от COVID-19

Социальные сети борются с распространением фейковых новостей. Цензура в соцсетях набирает обороты. Поскольку информация о пандемии коронавируса имеет высокий резонанс в обществе, сервис Twitter ужесточил правила размещения твитов на тему COVID-19.

Так, в компании заявили, что будут удалять сообщения о вреде вакцины для здоровья и другую ложную информацию.

"Мы сосредоточены на устранении ложной информации, которая представляет наибольший потенциальный вред здоровью и благополучию людей. Твиттер играет важную роль в качестве места для добросовестных общественных дебатов и дискуссий по этим важным вопросам общественного здравоохранения", — сказано в сообщении.

Начиная с этого момента соцсеть будет требовать удалить ложную информацию о природе коронавируса, его распространении, а также эффективности вакцин, методах лечения и профилактики.

"Двигаясь вперед и начиная со следующей недели, мы расширяем политику и, возможно, потребуем от людей удалить твиты, содержащие вредные ложные или вводящие в заблуждение рассказы о вакцинации COVID-19, в том числе: Ложные утверждения, которые предполагают, что иммунизация и вакцины используются для преднамеренного причинения вреда или контроля населения, включая заявления о вакцинах, которые вызывают умышленный заговор; Широко опровергнутые ложные заявления о неблагоприятных последствиях вакцинации; или же Ложные утверждения о том, что COVID-19 ненастоящий или несерьезный, и поэтому в вакцинации нет необходимости", — уточнили в Twitter.

Как сообщал портал "Комментарии", социальная сеть Twitter удалит твиты с отрицанием Холокоста, которые, по сообщениям социальной сети, нарушают политику компании в отношении ненависти.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!