"Здесь работают соучастники убийства": активисты повесили табличку на здании полиции

В день годовщины смерти украинского общественного деятеля Екатерины Гандзюк, активисты повесили табличку с надписью "Улица Екатерины Гандзюк" на здании Нацполиции в Херсоне. Однако, ниже на табличке активисты оставили запись "Здесь, к сожалению, здесь работают соучастники убийства".

Фото: Николай Виговский

Фото разместил на своей странице в Facebook Николай Виговский, подписав их "2 года без Кати".

Позднее активист сообщил, что сотрудники полиции оперативно сняли табличку со стены здания.

К слову, 22 февраля 2020 года на заседании сессии Херсонского горсовета депутаты решили переименовать улицу Лютеранскую (здесь находится Главное управление Нацполиции) в улицу имени активистки Катерины Гандзюк, однако 10 мая Херсонский окружной административный суд отменил переименование.

Напомним, что 1 августа 2018 году неизвестный облил украинскую активистку Гандзюк концентрированной серной кислотой. Ожоги составили более 30% тела девушки. Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года на 34-м году жизни от последствий кислотной атаки. По предварительной информации, непосредственной причиной смерти стал обрыв тромба.

Как сообщали "Комментарии" ранее, суд решил судьбу одного из фигурантов в деле Гандзюк.

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