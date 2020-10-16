Дело Гандзюк: Игорь Павловский получил условный срок

Язык
BTC/USD
11360.21
ETH/USD
369.40
LTC/USD
47.76
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.37
Дмитрий Симоненко
Суд Приморского
района г.Одессы решил судьбу одного из фигурантов дела по убийству херсонской
активистки Катерины Гандзюк. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на
заявление правозащитника.
Источник: Громадське
Суд признал
виновным Игоря Павловского в совершении преступления, предусмотренного ст. 396
Уголовного Кодекса Украины, а именно – в сокрытии преступления. Известно, что обвиняемому было
назначено наказание в виде лишения свободы сроков в два года, один из которых Павловский
будет отбывать условно вне стен колонии.
Многие считают
приговор суда слишком мягким, но адвокат обвиняемого ссылается на то, что тот
сотрудничал со следствием, сообщив о причастности к преступлению Мангера и Левина.
Известно,
что на данный момент Игорь Павловский находится в СИЗО Службы Безопасности Украины, так как, кроме
того, что он скрыл от следствия преступление, он обвиняется также в угоне
автомобиля и создании организованной преступной группы.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что ранее Павловский признал свою вину.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости