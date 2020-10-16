Дело Гандзюк: Игорь Павловский получил условный срок

Суд Приморского района г.Одессы решил судьбу одного из фигурантов дела по убийству херсонской активистки Катерины Гандзюк. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на заявление правозащитника.

Источник: Громадське

Суд признал виновным Игоря Павловского в совершении преступления, предусмотренного ст. 396 Уголовного Кодекса Украины, а именно – в сокрытии преступления. Известно, что обвиняемому было назначено наказание в виде лишения свободы сроков в два года, один из которых Павловский будет отбывать условно вне стен колонии.

Многие считают приговор суда слишком мягким, но адвокат обвиняемого ссылается на то, что тот сотрудничал со следствием, сообщив о причастности к преступлению Мангера и Левина.

Известно, что на данный момент Игорь Павловский находится в СИЗО Службы Безопасности Украины, так как, кроме того, что он скрыл от следствия преступление, он обвиняется также в угоне автомобиля и создании организованной преступной группы.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ранее Павловский признал свою вину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!