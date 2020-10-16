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Дело Гандзюк: Игорь Павловский получил условный срок

В колонии Павловский пробудет всего год, остальной термин пройдет условно

сегодня, 19:55
Автор:

Дмитрий Симоненко

Суд Приморского района г.Одессы решил судьбу одного из фигурантов дела по убийству херсонской активистки Катерины Гандзюк. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на заявление правозащитника.

Дело Гандзюк: Игорь Павловский получил условный срок

Источник: Громадське

Суд признал виновным Игоря Павловского в совершении преступления, предусмотренного ст. 396 Уголовного Кодекса  Украины, а именно – в сокрытии преступления. Известно, что обвиняемому было назначено наказание в виде лишения свободы сроков в два года, один из которых Павловский будет отбывать условно вне стен колонии.

Многие считают приговор суда слишком мягким, но адвокат обвиняемого ссылается на то, что тот сотрудничал со следствием, сообщив о причастности к преступлению Мангера и Левина.

Известно, что на данный момент Игорь Павловский находится в СИЗО Службы Безопасности Украины, так как, кроме того, что он скрыл от следствия преступление, он обвиняется также в угоне автомобиля и создании организованной преступной группы.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ранее Павловский признал свою вину.


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