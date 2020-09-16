Дело Гандзюк: фигурант преступления сделал неожиданное заявление

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Дмитрий Симоненко
Игорь Павловский, который обвиняется в сокрытии преступления об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, признал свою вину. Об этом он заявил во время онлайн-заседания суда Приморского района Одессы, которое транслировалось на Ютуб-канале Суденой власти Украины.
Источник: Бабель
Также он потребовал утвердить его сделку о признании вины.
Известно, что в случае принятия данного соглашения судом, Павловский
может рассчитывать на смягчении наказания.
В то же время представители сообщества в Facebook под
названием "Кто заказал Катю Гандзюк?" утверждают, что ранее Павловский
заявлял о том, что подписал сделку под давлением и не признает ее.
Напомним, Катерина Гандзюк умерла осенью 2018 года от
осложнений, полученных в результате химического ожога серной кислотой 31 июля
того же года . 7 мая 2019 года Генпрокуратура вручила обвинительные акты пяти
фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича,
Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова. 6 июня суд огласил
им приговоры.
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