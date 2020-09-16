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Главная Новости Общество Криминал Дело Гандзюк: фигурант преступления сделал неожиданное заявление
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Дело Гандзюк: фигурант преступления сделал неожиданное заявление

В случае признания судом сделки, которую подписал Игорь Павловский, он может рассчитывать на смягчении наказания

сегодня, 21:56
Автор:

Дмитрий Симоненко

Игорь Павловский, который обвиняется в сокрытии преступления об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, признал свою вину. Об этом он заявил во время онлайн-заседания суда Приморского района Одессы, которое транслировалось на Ютуб-канале Суденой власти Украины.

Дело Гандзюк: фигурант преступления сделал неожиданное заявление

Источник: Бабель

Также он потребовал утвердить его сделку о признании вины.

"Я прошу суд утвердить сделку о признании моей вины. Обстоятельства подписания сделки не противоречат моим интересам. Сделку я подписал добровольно, готов выполнять все условия и давать показания", – заявил он.

Известно, что в случае принятия данного соглашения судом, Павловский может рассчитывать на смягчении наказания.

В то же время представители сообщества в Facebook под названием "Кто заказал Катю Гандзюк?" утверждают, что ранее Павловский заявлял о том, что подписал сделку под давлением и не признает ее.

Напомним, Катерина Гандзюк умерла осенью 2018 года от осложнений, полученных в результате химического ожога серной кислотой 31 июля того же года . 7 мая 2019 года Генпрокуратура вручила обвинительные акты пяти фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова. 6 июня суд огласил им приговоры.

 Ранее "Комментарии" сообщали о том, что суд оставил обвиняемых по делу в убийстве Екатерины Гандзюк под стражей.


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