Дело Гандзюк: фигурант преступления сделал неожиданное заявление

Игорь Павловский, который обвиняется в сокрытии преступления об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, признал свою вину. Об этом он заявил во время онлайн-заседания суда Приморского района Одессы, которое транслировалось на Ютуб-канале Суденой власти Украины.

Источник: Бабель

Также он потребовал утвердить его сделку о признании вины.



"Я прошу суд утвердить сделку о признании моей вины. Обстоятельства подписания сделки не противоречат моим интересам. Сделку я подписал добровольно, готов выполнять все условия и давать показания", – заявил он.

Известно, что в случае принятия данного соглашения судом, Павловский может рассчитывать на смягчении наказания.

В то же время представители сообщества в Facebook под названием "Кто заказал Катю Гандзюк?" утверждают, что ранее Павловский заявлял о том, что подписал сделку под давлением и не признает ее.

Напомним, Катерина Гандзюк умерла осенью 2018 года от осложнений, полученных в результате химического ожога серной кислотой 31 июля того же года . 7 мая 2019 года Генпрокуратура вручила обвинительные акты пяти фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова. 6 июня суд огласил им приговоры.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что суд оставил обвиняемых по делу в убийстве Екатерины Гандзюк под стражей.

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