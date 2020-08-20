Суд оставил обвиняемых по делу в убийстве Екатерины Гандзюк под стражей

Суд назначил заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина, обвиняемых в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк 31 июля 2018.

Об этом говорится на сайте Офиса Генерального прокурора.

Фото: Рубрика

"Днепровским районным судом города Киева 20 августа 2020 завершено проведение подготовительного судебного заседания и назначено на 28 августа 2020 судебное разбирательство обвинительного акта", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Офисе генпрокурора обращают внимание, что суд удовлетворил ходатайство прокурора, выбрав обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 октября без права внесения залога.

Ранее правоохранители установили, что 31 июля 2018 председатель Херсонского областного совета и его подельник организовали нападение на исполняющего обязанности управляющего делами Херсонского городского совета и известного общественного деятеля Екатерину Гандзюк, что в дальнейшем повлекло смерть потерпевшей.

Спецслужбы расследуют пять уголовных производств, касающиехся убийства Гандзюк.

Ранее "Комментарии" сообщали , что главного подозреваемого по делу об убийстве Екатерины Гандзюк - Владислава Мангера - арестовали на полтора месяца.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!