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Главная Новости Общество Криминал Суд оставил обвиняемых по делу в убийстве Екатерины Гандзюк под стражей
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Суд оставил обвиняемых по делу в убийстве Екатерины Гандзюк под стражей

Обвиняемые будут находиться под стражей до 18 октября без права внесения залога

сегодня, 18:11
Автор:

Дмитрий Симоненко

Суд назначил заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина, обвиняемых в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк 31 июля 2018.

Об этом говорится на сайте Офиса Генерального прокурора.

Суд оставил обвиняемых по делу в убийстве Екатерины Гандзюк под стражей

Фото: Рубрика

"Днепровским районным судом города Киева 20 августа 2020 завершено проведение подготовительного судебного заседания и назначено на 28 августа 2020 судебное разбирательство обвинительного акта", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Офисе генпрокурора обращают внимание, что суд удовлетворил ходатайство прокурора, выбрав обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 октября без права внесения залога.

Ранее правоохранители установили, что 31 июля 2018 председатель Херсонского областного совета и его подельник организовали нападение на исполняющего обязанности управляющего делами Херсонского городского совета и известного общественного деятеля Екатерину Гандзюк, что в дальнейшем повлекло смерть потерпевшей.

Спецслужбы расследуют пять уголовных производств, касающиехся убийства Гандзюк.

Ранее "Комментарии" сообщали , что главного подозреваемого по делу об убийстве Екатерины Гандзюк - Владислава Мангера - арестовали на полтора месяца.


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