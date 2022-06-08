Турция и РФ обсудили экспорт украинского зерна: есть ли смысл в таких решениях и переговорах

Турция считает реалистичной реализацию плана создания "коридора" для экспорта украинского зерна через Черное море. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в среду, 8 июня, в Анкаре. В свою очередь, в МИД Украины отметили, что ценят усилия Турции, направленные на разблокировку украинских портов, но пока нет договоренностей по этому вопросу между Украиной, Турцией и РФ. А решения должны приниматься лишь при участии всех причастных сторон. Эксперты оценили для издания "Комментарии" перспективы "зернового коридора" и вообще подобных переговоров.

Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

То, что на днях россияне разбомбили зернохранилища в Николаеве, говорит куда больше, чем их демонстративное "миротворчество"

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает, что пока такие переговоры – просто риторика, за которой не последуют какие-либо действия.

"То, что на днях россияне разбомбили зернохранилища в Николаеве, говорит куда больше, чем их демонстративное "миротворчество". На самом деле РФ пытается максимально уничтожить даже физические возможности для вывоза украинского зерна. Кроме того, что сама крадет", – отмечает эксперт.

По его словам, Россия заинтересована в создании кризисов, в том числе продовольственного, чтобы максимально дестабилизировать мир.

"У россиян прекрасно получается торговать хаосом. И они будут играть именно на этом, – уверен Борис Кушнирук. – А объективно для разблокирования акватории Черного моря, что подразумевает и разминирование, потребуется не один месяц. Так что Россия традиционно пытается перекинуть мяч в сторону Украины. В стиле "мы не виноваты, мы готовы обеспечить вывоз зерна, это всё Киев…". Но действия страны-агрессора говорят куда больше, чем вся эта фейковая дипломатия".

Нужны железные гарантии безопасности, но есть большие сомнения, что их может дать Россия, которая бьет ракетами по нашим городам

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун признался, что удивлен проведением переговоров между Турцией и Россией касательно разблокирования экспорта украинского зерна – без Украины.

"Какие-то решения принимаются без участия наших представителей. Без нас решают — когда и как мы будем поставлять зерно. Забывая, что зерно украинское, порты украинские — и только нам решать, как именно экспорт может происходить. Позиция МИД Украины в этом смысле правильная. И должна такой же оставаться, причем как по отношению к РФ, так и по отношению к Турции. Ведь в Анкаре не могут не понимать, что именно Украина наиболее заинтересована в разблокировании портов и возобновлении экспорта морскими путями. Соответственно, все переговоры должны вестись на наших условиях", – подчеркивает политолог.

Позиция Турции, по его мнению, связана, в том числе в том, что она во многих аспектах зависит от России, которая экспортирует туда не только свои энергоносители, но и своих туристов.

"Понятно, что официальная Анкара заинтересована в скорейшем окончании конфликта, в снятии с РФ санкций. Однако касательно быстрого разблокирования наших портов, о чем говорили сегодня в Турции, у меня есть большие сомнения. Исходя из того, что эксперты говорят – разминирования портов Одессы, Николаева займет около шести недель. Так что говорит о быстром возобновлении экспорта не приходится. Есть и другой важный момент, – акцентирует Максим Джигун. – Нельзя просто разблокировать порты. Нужны железные гарантии безопасности. Может и их дать Россия, которая бьет ракетам по нашим железнодорожным узлам, элеваторам, жилым домам, всей инфраструктуре? Очень сомневаюсь. Да, Украина теряет огромные средства из-за невозможности экспортировать зерно по морю. По оценкам экономистов, за год мы этими путями перевозили зерновых культур на 47 миллиардов долларов. Сейчас сумма сократилась в три раза – мы же осуществляем перевозки только по земле. А проблема нехватки продовольствия – глобального масштаба. Он бьет по Азии, Африке. Что в итоге ударит и по Европе. Но Украину не следует заставлять идти на шаги, которые создадут угрозу нашей нацбезопасности".

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