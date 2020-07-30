Турция-2020: в стране рассказали, ужесточат ли правила въезда для украинцев

Турция - одна из тех стран, которые во время карантина не выдвигают строгих правил въезда для украинских туристов. Украинцы не должны предварительно сдавать тест на COVID-19, а после прибытия в Турцию от них не требуют находиться на самоизоляции или обсервации. Но во время планирования летних отпусков многие украинцы волнуются из-за того, что правила въезда в ту или иную страну могут быстро измениться, передает “РБК-Украина”.

Например, так уже было в ситуации с украинскими туристами, которые летели в Хорватию: 11 июля страна начала требовать от прибывающих туристов справки об отрицательном тесте на коронавирус. Из-за этого на несколько часов задержался рейс из "Борисполя" в хорватский город Пула. Туристы срочно проходили тестирование непосредственно в аэропорту.

Собираются ли в Турции вводить аналогичные требования к украинцам этим летом? В комментарии РБК-Украина об этом рассказал Эркан Ягджи - член правления и представитель Агентства по развитию туризма Турции и председатель Ассоциации отелей Средиземного региона.

Турция с 11 июня 2020 года открыла свои двери для иностранцев, начала принимать и туристов с Украины, напоминает Эркан Ягджи.

"Государство ввело усиленный контроль гостиниц, аэропортов, ресторанов. Поэтому сейчас Турция не рассматривает вопрос о том, чтобы закрыть въезд для какой-либо из стран или ужесточить правила въезда для туристов из Украины", - говорит он.

Те отели Турции, которые не прошли сертификацию, вообще не допускаются к приему гостей. А в те отели, которые уже открыты, украинцам ехать безопасно, уверяет спикер. Поэтому туристы из Украины могут не бояться, что правила пересечения границы с Турцией этим летом усилят, добавляет Эркан Ягджи.

"Сейчас не стоит вопрос о том, чтобы кого-то не пускать в страну. По всей Турции введена строгая система контроля заболеваемости и профилактики коронавируса. Гостям отелей и ресторанов регулярно измеряют температуру, проводят все меры дезинфекции – начиная от этапа пересечения границы туристом, пребыванием в отелях и заканчивая выездом из страны", - объясняет он.

Напомним, Турция усилит контроль над социальными сетями.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!