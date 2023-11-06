"Труха" и другие: какой информации доверяют украинцы

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, внесла серьезные изменения в жизнь каждого украинца. Одни оказались в оккупации, другие оставались в относительно безопасных населенных пунктах или уехали за границу. Однако где бы ни жили украинцы, они всегда хотели получать оперативную и правдивую информацию, что и где происходит. Иногда своевременные сообщения об угрозе даже спасали жизнь людей.

Telegram-каналы для украинцев стали важным источником информации (фото из открытых источников)

Первоначально удовлетворять запрос граждан и предоставлять оперативную информацию начали Telegram-каналы. Они приобрели незаурядную популярность, ведь смартфоны для многих являются основным девайсом, выполняющим большое количество функций. И здесь не удивительно, что украинцы выбрали именно Telegram — он удобен в применении, позволяет просматривать большое количество каналов. Среди плюсов – и скорость предоставления информации, а сами сообщения – краткие, изложена только суть и без “воды”. Кроме того, приложение не загружает память телефона (в отличие от Viber) и удовлетворяет сразу две функции – общение с близкими и получение информации.









Однако через несколько месяцев после начала войны возник вопрос – а кому же верить? Информация умножалась и одна противоречила другой. Украинцам пришлось пересмотреть свой перечень информационных источников и выбрать не только оперативные, но и правдивые Telegram-каналы. Среди таких — Telegram-канал "Труха", который не только оперативно и правдиво информирует о событиях в Украине и мире, но и очень удобен — имеет разветвленную сеть региональных каналов, чтобы информировать о событиях жителей тех или иных областей отдельно и не перегружать общую ленту новостей.

Сейчас большинство украинцев доверяют тем Telegram-каналам, которые прошли проверку временем. За полтора года украинцы сделали свою основную подборку каналов, транслирующих правдивые и точные новости, среди них есть и "Труха".

Однако со временем предпочтения читателей меняются и быстрее всего на эти изменения реагируют именно Telegram-каналы. К примеру, в 2023 году 74% украинцев считают, что получают достаточно или даже много контента о войне. Несмотря на продолжительность войны, другие утверждают, что не устали от информации о войне. Поэтому здесь важно держать баланс новостей, предоставлять их в достаточном количестве, чтобы не вызывать чувство усталости у читателей. И Telegram-каналу "Труха" это удается.

Каналы критикуют, но все равно их читают. А критикуют тех, кто собирает самую большую аудиторию. А Труха по мнению украинцев выступает самым популярным каналом уже два года подряд.









Сегодня для украинцев важно оперативно получать качественные материалы о ходе войны в понятном и доступном формате. И Труха обеспечивает эти первоочередные потребности.









Отдельно стоит выделить, что, конечно, всем читателям хочется поделиться информацией о прилетах вражеских ракет или работе ПВО, и просмотреть фото/видео последствий вражеских атак. Однако здесь есть одно, но существенное, но — конфиденциальная или важная информация, например, о местах прилетов ракет, размещается после проверки и с разрешения официальных источников. И так должен делать каждый Telegram-канал, не только "Труха". А ведь оперативную информацию отслеживают не только украинцы, но и наши враги.

На втором году полномасштабной войны можно критиковать многое, ведь уровень раздражительности, разбалансированности, неуверенности, тревоги в обществе неуклонно растет. Недовольство может вызвать что угодно, однако, как только раздается сигнал "Воздушной тревоги" большинство украинцев берут в руки смартфон и открывают приложение Telegram, чтобы узнать причину опасности. И "Труха" здесь на первом месте.