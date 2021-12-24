Трудовая миграция: какую работу и зарплату предлагают украинцам

Трудовая миграция – явление, характерное для всего мира. Чтобы найти лучшие условия работы и улучшить жизнь, граждане едут не только в другие города, но и путешествуют в другие страны. Основными причинами таких кардинальных решений о выезде на работу за границу является недовольство заработной платой или распространенная безработица, пишет grc.ua.

Украинцы массово едут за границу работать (фото из открытых источников)

Масштабы трудовой миграции из Украины впечатляющие – на работу за границу регулярно едут от 3 до 5 млн украинцев. Принимают украинских работников в странах Евросоюза, в Великобритании, в развитой Канаде и США. Европейские работодатели проявляют интерес к украинским работникам, в частности, они помогают с документами и дают дополнительные бонусы.

Самое большое количество работы есть для украинских ИТ-шников. Они рассматривают предложения работодателей из Кипра, Чехии, стран Балтии, США и Скандинавии. По информации кадрового портала grc.ua, каждый год 5-7% украинских специалистов из сферы IT уезжают работать за границу.

Зарплата IT-специалистов за границей колеблется от 40 тыс. грн. до 250 тыс. грн. Она имеет зависимость от страны, уровня полученной квалификации и учитывается опыт работы.

Зарубежные работодатели берут работать к себе украинских строителей. Здесь широкий выбор специальностей: есть работа для слесарей, инженеров, строителей, крановщиков. Зарплата в прямой зависимости от специализации и опыта работы. Зарплата в странах ЕС для строителей составляет от 45 до 70 тыс. грн. При этом высококвалифицированным специалистам готовы платить до 4 тыс. евро и помогают в получении разрешений на работу.

Сейчас уезжают из Украины за границу украинские медики.

Чаще их приглашают на работу в медицинские учреждения Таджикистана. Средний оклад – до 35 тыс. грн., также оплачивают жилье на весь срок контрактов.

Ждут наших медиков и в Германии. Открыты вакансии для врачей, среднего и младшего медперсонала. Чтобы официально трудоустроиться в Германии – врачам и медсестрам необходимо сдать экзамены, подтверждающие уровень владения немецким языком, и подтвердить навыки по диплому. Но зарплаты высокие. Например, медицинская сестра будет получать от 2 тыс. евро.

Напомним, что "Комментарии" информировали о трудовой миграции из Украины.

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