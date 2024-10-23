Трудная ситуация с отоплением на освобожденных территориях: что говорят власти

В Херсонской области враг неустанно бьет по критической инфраструктуре, поэтому необходимы четкие и слаженные действия, чтобы обеспечить население теплом. Об этом шла речь на совещании начальника Херсонской ОВА Александр Прокудина с руководителями громад Херсонщины по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов.

Александр Прокудин. Фото: Херсонская ОВА

"Это очередное сложное испытание, которое мы проходим в условиях круглосуточных атак российской армии.

В этом году особый акцент сделан на обеспечении бесперебойных поставок тепла, проведении ремонтных работ и своевременном запуске объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

В ходе совещания с каждым руководителем освобожденных общин мы подробно обсудили все аспекты, которые позволят уверенно войти в отопительный сезон", – отметил глава ОВА.

В Херсоне, где сохранилось централизованное теплоснабжение, все коммунальные предприятия готовы к подаче тепла.

"Трудная ситуация — в микрорайоне Остров, однако будем делать все возможное, чтобы и тамошние дома были с теплом", – подчеркнул Прокудин.

В громадах, не имеющих централизованного отопления, готовы индивидуальные котельные и используются электрические обогреватели. Все необходимые ресурсы – налицо.

"Мы предусмотрели и резервные источники питания на случай аварийных отключений электроэнергии. Жители Херсона не должны остаться без тепла при любых обстоятельствах.

Отдельно хочу поблагодарить благотворительные организации, которые помогают обеспечить бесплатными отопительные материалы жителей сел. В общей сложности помощь получат более 38 тысяч семей, сейчас уже обеспечено почти 11 тысяч домохозяйств", – добавил глава Херсонщины.