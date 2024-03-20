Тройка самых счастливых стран: у Украины сменилось место в рейтинге

Дальше, прошлый год не сделал украинцев счастливее. Наша страна опустилась с 92-й на 105-ю строчку в мировом рейтинге счастья. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты обновленного Всемирного доклада счастья (World Happieness Report), составленного на основе ощущений жителей разных стран за трехлетний период (2020-2022 против 2021-2023 годов).

Опубликован свежий рейтинг счастья. Фото из открытых источников

Уже традиционно более оптимистично настроенными и счастливыми в Украине считают себя молодые люди до 30 лет – 82-е место из 143-х. Ну, а вот пожилые люди, которым за 60 лет, все меньше видят позитива в жизни и не считают себя счастливыми. В этой категории украинцы оказались на 115-м месте – и это самая несчастливая категория граждан в нашей стране. Украинцы от 30 до 45 лет оказались на 90-м месте, а от 45 до 60 лет – на 110-м месте.

Что же касается общемирового рейтинга, то пальму первенства завоевала Финляндия. Но показатели в этой стране противоположны тем, которые есть в Украине, потому что самая несчастная возрастная категория среди финнов – это молодежь. Самыми счастливыми считают себя финны средних лет, занимая первое место в рейтинге, тогда как пенсионеры оказались на втором месте.

На втором месте в рейтинге Дания. На третьей позиции – Исландия. Любопытно, что скандинавские страны уже не первый год возглавляют рейтинг. Не зря именно скандинавы считаются самыми счастливыми людьми нашей планеты.

Читайте также на портале "Комментарии" – три знака Зодиака, которые найдут долгожданное счастье в 2023 году.

Также издание "Комментарии" сообщало — индекс счастья: на каком месте Украина в мировом рейтинге.



