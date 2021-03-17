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Тридцать дополнительных поездов будут курсировать по Украине: какие направления

В «Укрзализныце» сообщили о масштабных планах

сегодня, 14:46
Автор:

Таисия Ерохина

Летом в Украине планируют запустить 30 поездов по новым маршрутам. Об этом сообщает "Укрзализныця" на официальном сайте.

Тридцать дополнительных поездов будут курсировать по Украине: какие направления

Фото из открытых источников

Так, речь идет о масштабных планах для летнего сезона. Сообщается, что сейчас готовится подвижной состав и инфраструктура, а также проводятся организационные мероприятия.

Как отметили в компании, ожидается увеличение количества внутренних туристов. В частности, на это повлияли реалии пандемии коронавируса и закрытые границы. В "УЗ" добавили, что имеют место карантинные ограничения, но уверяют — строгое соблюдение противокарантинных мероприятий делает поезда наиболее безопасным транспортом для пассажиров.

Одной из задач в "УЗ" считают развитие маршрутов между городами-миллионниками. Среди перспективных направлений называется прямое сообщение между Харьковом и Днепром, Кривым Рогом и Одессой.

Летом планируют разработать направления так, чтобы пассажиры из разных регионов Украины без пересадок добирались до курортных мест. Например, по Азовскому направлению будут курсировать удобный ночной поезд Киев — Бердянск, а из Львова поездом можно будет добраться до Новоалексеевки и Бердянска, из Лисичанска, Харькова — в Одессу.

Всего в списке будущих маршрутов 30 поездов.

Тридцать дополнительных поездов будут курсировать по Украине: какие направления - фото 2

Напомним, Украинская железная дорога в этом году проведет перерасчет цен билетов на поезда, которые не индексировались уже несколько лет. В компании называют это не подорожанием билетов, а индексацией. С 2018 года стоимость билетов, несмотря на инфляцию, на курсовую разницу, не пересматривалась. Поэтому в этом году заговорили об индексации проезда в размере до 20% в течение года постепенными шагами где-то на 2% ежемесячно.


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Источник: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/537929/?fbclid=IwAR1gTfTBoHDZdyFSQwPCv16OD95LhQ59QBvDtUrn6KlxuDsjrvw8pKnStZo
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